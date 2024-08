Caso Adhemar: Bacchiani será enjuiciado en Córdoba

Elementos

En la investigación, Risi encontró elementos para probar que Bacchiana sabía que no devolvería el dinero. Cuenta con un mensaje que envió por celular. “Allí canta, a modo de burla: “Ponzi, Ponzi, Ponzi, Ponzi, Ponzi, Ponzi, Ponzi, po, po, po, Ponzi, Ponzi”. Más adelante se lee la transcripción de otra misiva: ”Y bueno, boludo, ¿qué más podemos aprender de la escuela ponziana, eh? Qué otra cosa que especializarse en chamuyo, boludo”. El mensaje de audio prosigue: “¿Es el título por excelencia de la ‘escuela ponziana’, boludo, me entendés? Ese es el título de la escuela. No hay otra. Obviamente el superdirector, Adhemar Ponzi Capital Bacchiani”, publicó “La Voz”.