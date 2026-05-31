Se casó Dua Lipa: por qué un escritor argentino fue crucial en esta historia de amor

Resumen para apurados
- Dua Lipa y Callum Turner se casaron tras consolidar su romance en Los Ángeles, el cual se inició al descubrir que ambos leían la novela del argentino Hernán Díaz.
- La coincidencia con "Trust", novela ganadora del Premio Pulitzer que analiza el poder y la riqueza, funcionó como nexo tras conocerse en un restaurante de Londres.
- El vínculo impulsó la difusión de la obra de Díaz, a quien la cantante entrevistó en su plataforma Service95, mostrando un cruce relevante entre literatura y cultura pop.
En una industria donde las relaciones suelen surgir entre alfombras rojas y eventos exclusivos, la historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner tuvo un origen diferente: un libro. La novela Trust (Confianza), escrita por Hernán Díaz, se convirtió en el inesperado punto de conexión entre ambos artistas y terminó siendo una pieza clave en el inicio de su relación.
La propia Dua Lipa reveló recientemente que descubrir que ambos estaban leyendo la misma novela fue una señal especial. "Estábamos leyendo el mismo libro. Para mí fue una señal clara. Estábamos 1000% destinados a estar juntos", contó durante una entrevista con British Vogue.
¿De qué trata "Trust", la novela de Hernán Díaz?
Publicada en 2022, Trust es una de las novelas más celebradas de los últimos años. La obra explora el poder, la riqueza y la construcción de la verdad en la Nueva York de comienzos del siglo XX, al tiempo que cuestiona quién tiene el control sobre las historias que terminan convirtiéndose en la versión oficial de los hechos.
La novela está estructurada en cuatro partes independientes que ofrecen distintas perspectivas sobre los mismos acontecimientos:
Una novela ficticia escrita por un autor imaginario, Harold Vanner, sobre el magnate financiero Benjamin Rask y su esposa Helen.
Las memorias del propio Rask, quien intenta corregir la versión presentada en la novela anterior.
El relato de una joven escritora contratada para ayudar a redactar esas memorias.
El diario íntimo de Helen Rask, que revela una mirada mucho más personal y compleja de la historia.
A través de esta estructura innovadora, Hernán Díaz construye un juego narrativo que cuestiona la confiabilidad de los relatos históricos y analiza cómo el dinero, el poder y el género influyen en la construcción de la verdad.
Un éxito internacional y ganador del Pulitzer
El libro recibió reconocimiento mundial desde su publicación. En 2022 fue finalista del prestigioso Booker Prize y, al año siguiente, obtuvo el Premio Pulitzer de Ficción, uno de los máximos galardones de la literatura en lengua inglesa.
Gracias a esta obra, Hernán Díaz se consolidó como una de las voces más importantes de la narrativa contemporánea. El escritor, nacido en Argentina y radicado en Nueva York, también es autor de la novela A lo lejos.
El libro que acercó a Dua Lipa y Callum Turner
La historia detrás del romance de Dua Lipa y Callum Turner comenzó en el restaurante The River Café, donde fueron presentados por la reconocida chef Ruth Rogers.
Sin embargo, la conexión definitiva llegó un año después, durante una cena en Los Ángeles. Allí descubrieron que ambos estaban leyendo Trust, una coincidencia que fortaleció el vínculo entre ellos y reveló intereses culturales compartidos.
Desde entonces, la pareja se mostró unida en eventos internacionales y viajes alrededor del mundo. Además de sus exitosas carreras, comparten una marcada pasión por la literatura, el arte y la cultura.
La relación de Dua Lipa con la obra de Hernán Díaz
El interés de Dua Lipa por Trust va más allá de su historia personal con Callum Turner. La cantante recomendó la novela en su plataforma cultural Service95 e incluso entrevistó a Hernán Díaz para conversar sobre los temas centrales del libro: el poder, la riqueza, la ficción y la construcción de los relatos históricos.
Esa admiración por la obra convirtió a Trust no solo en uno de los libros más destacados de los últimos años, sino también en el inesperado "cupido literario" que unió a una de las parejas más comentadas del espectáculo internacional.