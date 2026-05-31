Se casó Dua Lipa: por qué un escritor argentino fue crucial en esta historia de amor

¿De qué trata "Trust", la novela de Hernán Díaz?

Publicada en 2022, Trust es una de las novelas más celebradas de los últimos años. La obra explora el poder, la riqueza y la construcción de la verdad en la Nueva York de comienzos del siglo XX, al tiempo que cuestiona quién tiene el control sobre las historias que terminan convirtiéndose en la versión oficial de los hechos.