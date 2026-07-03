La UBA regula el uso de IA: cómo funciona la plataforma que busca cambiar la forma de estudiar

Hace un tiempo que la inteligencia artificial forma parte de la vida cotidiana de muchos estudiantes: se usa para resumir textos, ordenar ideas, resolver dudas o preparar trabajos prácticos. Por eso, la Universidad de Buenos Aires decidió avanzar con una medida que busca ordenar su uso dentro del aula: la Facultad de Ciencias Económicas implementó una plataforma propia de IA y aprobó una normativa para regular su utilización en clases, trabajos y evaluaciones.