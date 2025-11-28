Narcos vuelven a usar tours de compras para llevar droga

Bagayeros

“Los agentes sospecharon y a los cinco minutos detuvieron un micro con bagayeros que tenían previsto regresar a esa provincia cuyana”, aseguró el comisario Fabio Ferreyra, responsable del Operativo Lapacho. “Los uniformados revisaron la bodega del micro y encontraron la droga en dos bultos. Inmediatamente se dio la orden de buscar a los dos ocupantes del vehículo que venía actuando de puntero, es decir avisando de los controles que había en la ruta. Fueron encontrados y aprehendidos en el puesto de Molle Yaco, donde esperaban al ómnibus”, añadió el funcionario en una entrevista con LA GACETA.