Narcos vuelven a usar tours de compras para llevar droga

Por tercera vez en menos de 10 días, en el marco del Operativo Lapacho, las autoridades concretaron el secuestro de tres cargamentos de droga que eran transportados en tours de compras que habían comprado mercadería en Bolivia. En esta oportunidad, secuestraron cuatro kilos de cocaína y 11 de marihuana. Las autoridades detuvieron a cinco personas, entre ellas el organizador del viaje y el conductor del micro.
Ayer, en el puesto de control de Cabo Vallejo, los policías detuvieron a dos hombres que circulaban en una camioneta. Explicaron que viajaban de Orán a Mendoza para instalar una carnicería. Uno de los efectivos, que tenía conocimiento de la actividad, les hizo algunas preguntas que respondieron erróneamente. Al no tener evidencias, los dejaron pasar.
Bagayeros
“Los agentes sospecharon y a los cinco minutos detuvieron un micro con bagayeros que tenían previsto regresar a esa provincia cuyana”, aseguró el comisario Fabio Ferreyra, responsable del Operativo Lapacho. “Los uniformados revisaron la bodega del micro y encontraron la droga en dos bultos. Inmediatamente se dio la orden de buscar a los dos ocupantes del vehículo que venía actuando de puntero, es decir avisando de los controles que había en la ruta. Fueron encontrados y aprehendidos en el puesto de Molle Yaco, donde esperaban al ómnibus”, añadió el funcionario en una entrevista con LA GACETA.
El otro caso
Mientras los policías tucumanos realizaban el procedimiento, los voceros de Gendarmería Nacional informaban que habían encontrado seis kilos de cocaína ocultos en valijas especialmente preparadas para este fin. El procedimiento se concretó en un control que realizaban en la ruta 34, cerca de 7 de Abril.
Los efectivos controlaron un tour de compras que había partido de Orán con destino a Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Al revisar la carga, descubrieron las valijas que tenían un peso irregular. Usando un escáner, descubrieron que en un doble fondo estaban tres láminas adheridas que terminaron arrojando positivo para cocaína.
Por orden de la Justicia Federal, quedaron detenidos dos hombres y una mujer de origen boliviano. El micro continuó viaje.
Estadísticas
El martes 18, en un control que realizaban cerca de Huacra, los efectivos de Gendarmería Nacional decomisaron seis kilos de marihuana que dos hombres habían escondido en parlantes y adosado en una de sus piernas. El último procedimiento se concretó el lunes, cuando personal de la misma fuerza encontró tres kilos de cocaína que una señora había escondido en el interior de juguetes de peluche. En total la droga fue valuada en más de $240 millones.
Los tres procedimientos tuvieron denominadores comunes. El origen de la droga fue Orán. Los estupefacientes eran transportados en tours de compras. El destino final, Mendoza. Además, siete de los ocho detenidos en los diferentes procedimientos son oriundos de Bolivia. “Hay que tener en cuenta que están utilizando punteros para evitar los controles”, dijo un funcionario judicial.
Esos datos permiten sospechar a los investigadores que habría una (o varias) organizaciones que se estarían dedicando a transportar la droga a través de tours de compras y que contratarían a ciudadanos bolivianos para que transporten los estupefacientes. La responsabilidad de los coordinadores y de los conductores de los micros está en duda. “Se secuestraron los celulares para que sean analizados por los peritos. De allí pueden surgir importantes indicios”, sostuvo Ferreyra.
En lo que va del año, las autoridades secuestraron en todo el NOA unos 165 kilos de droga, 144 de cocaína y 21 de marihuana. Durante todo el año 2024, el total de estupefacientes decomisados ascendió a unos 325 kilos, todo de cocaína.
La caída en más de un 50% del total de droga decomisada tuvo una razón de ser: el año pasado, en una investigación desarrollada por el fiscal federal Agustín Chit, junto a colegas de otras jurisdicciones, dejó al descubierto la existencia de una red de corrupción en la que gendarmes recibían sobornos de los organizadores de los tours de compras a Bolivia para que no se los controlara.
Según las hipótesis de los funcionarios del Ministerio Público, además de transportar mercadería de contrabando, también habrían traficado droga.
Un problema
“Si no se fortalecen los controles en la zona de frontera con Bolivia, la tarea de detectar los envíos se complica considerablemente en las otras provincias”, sostuvo Joaquín Girvau, jefe de Policía.
Fuentes judiciales informaron que, según los informes elaborados por Gendarmería Nacional, en la ciudad salteña de Orán, en un playón se estacionan entre 25 y 30 micros de tours de compras por día. Los organizadores de los viajes esperan a los pasajeros en ese lugar y, después de cargar los productos que ingresan ilegalmente por los pasos clandestinos de Aguas Blancas, regresan a diferentes puntos del país.
“Están permanentemente cambiando de rutas para evitar los controles y por eso utilizan punteros”, advirtió Ferreyra. “También sabemos que pueden quedarse escondidos en un monte hasta más de un día. Allí aguardan que se levante un operativo para seguir viaje”, finalizó el comisario.