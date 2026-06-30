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Derecho Animal: una provincia reconoció a dos yeguas como "seres sintientes" en un fallo histórico

Se trata de “Dulce” y “Batata”, rescatadas de la faena clandestina. Qué dice la resolución.

Derecho Animal: una provincia reconoció a dos yeguas como seres sintientes en un fallo histórico
Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • La Justicia de Mendoza declaró a las yeguas Dulce y Batata "seres sintientes" y sujetos de derecho tras ser rescatadas de la faena clandestina en un fallo histórico.
  • El fallo surge tras el rescate de 19 caballos; el caso cerró con la condena de prisión para el acusado, inhabilitación para tener animales y la custodia de las yeguas para PEMPA.
  • Este fallo sienta un precedente clave en el Derecho Animal de Argentina al consolidar el reconocimiento legal de los animales no humanos como víctimas con protección efectiva.
Resumen generado con IA

La Justicia de Mendoza dio un paso que marca un gran precedente en materia de Derecho animal con una resolución en la que dos caballos fueron reconocidos como seres sintientes y sujetos de derecho.

Se trata de las yeguas "Dulce" y "Batata", víctimas de una causa por faena clandestina de equinos en corralitos, según publicó NA.

En qué provincia consideraron como "seres sintientes" a dos yeguas

Este fallo histórico tuvo lugar en Mendoza como parte de la investigación gracias a la cual meses atrás se lograron rescatar 19 caballos.

Ahora, la misma concluyó con la condena efectiva de un imputado, que según detalló la Asociación Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos (PEMPA), implica:

Pena de cumplimiento efectivo

Inhabilitación por dos años para la tenencia y manejo de animales

Decomiso definitivo de las dos yeguas

Custodia y protección definitiva de "Dulce" y "Batata" en manos de PEMPA

El condenado intentó ocultar a las yeguas en un predio vecino al advertir la llegada de la Policía, pero finalmente estas lograron ser recuperadas y puestas a resguardo, según publicó la agencia de noticias.

“Esta resolución constituye un nuevo avance en el reconocimiento jurídico de los animales no humanos como víctimas merecedoras de protección efectiva”, señaló el representante legal de PEMPA, Jerónimo Allende.

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