Política

"Te voy a dar todo el soporte": el audio que complica a Manuel Adorni tras su renuncia

Se filtró un mensaje de voz que el exjefe de Gabinete le envió a Matías Tabar, el contratista que reveló refacciones por U$S245.000 en su propiedad, poco antes de que este declarara ante la Justicia.

MANUEL ADORNI PRESENTÓ SU RENUNCIA. El ex jefe de Gabinete denunció una carnicería mediática.
MANUEL ADORNI PRESENTÓ SU RENUNCIA. El ex jefe de Gabinete denunció una "carnicería mediática".
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras su renuncia, se filtró un audio donde el exjefe de Gabinete Manuel Adorni ofrece soporte a su contratista antes de declarar en Argentina por presunto enriquecimiento ilícito.
  • El contratista Matías Tabar declaró ante la Justicia que realizó refacciones de lujo por 245.000 dólares en efectivo sin facturar, contradiciendo las declaraciones de Adorni.
  • El audio complica la situación judicial de Adorni, quien se defenderá sin fueros ante la sospecha de irregularidades financieras y presiones a testigos clave de la causa.
Resumen generado con IA

La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete sumó un nuevo capítulo de tensión judicial. Horas después de confirmarse su renuncia, se conoció un audio de WhatsApp que el ahora exfuncionario le envió a Matías Tabar, el contratista responsable de las costosas reformas en su casa del country Indio Cua

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El mensaje fue enviado apenas días antes de que Tabar se presentara como testigo en la causa que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

Una oferta de "soporte" antes de Comodoro Py

En el audio, revelado por "Radio Con Vos", se escucha a Adorni intentar coordinar un encuentro con Tabar previo a su cita con el fiscal Gerardo Pollicita. “Mati, querido... este finde voy a ir a Indio así que si querés hablamos ahí que voy a estar más tranquilo por el tema del 4 de mayo”, expresa el exvocero presidencial, en clara alusión a la fecha de la declaración testimonial del contratista.

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Sin rodeos, Adorni le asegura en el mensaje: “Obviamente, te voy a dar todo el soporte que necesites, despreocupate, como hice con todos”. El tono de la comunicación, que dura poco más de un minuto y medio, sugiere una búsqueda de alineación de testimonios, bajo la premisa de "quedarse tranquilos". 

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Curiosamente, entre la logística judicial, Adorni también aprovecha para pedirle auxilio técnico por una falla eléctrica en su vivienda que, según sus palabras, lo tenía “desesperado”.

El testimonio que demolió la defensa oficial

Pese a los intentos de acercamiento, el testimonio de Tabar ante la Justicia resultó ser una pieza clave contra el exfuncionario. Bajo juramento, el contratista detalló que las obras en la casa de Indio Cua tuvieron un costo de 245.000 dólares, abonados mayoritariamente en efectivo y sin facturación oficial.

La descripción de Tabar incluyó detalles de lujo que contrastaban con las declaraciones juradas de Adorni: muebles a medida y una pileta climatizada con cascada. Esta declaración desarticuló la estrategia de defensa del exjefe de Gabinete, ya que elevó significativamente el monto de dinero líquido que el funcionario debía justificar ante el fisco y la justicia. Tabar incluso ratificó ante la prensa que Adorni había intentado influenciarlo mediante reiteradas llamadas previas a su paso por los tribunales.

Renuncia, denuncias de complot y pruebas omitidas

Al presentar su dimisión, Adorni evitó referirse a las pruebas acumuladas en el expediente y optó por un discurso de victimización. En su carta de renuncia, denunció ser blanco de un "complot mediático" y de "ataques sistemáticos" contra su familia. Enumeró una larga lista de acusaciones que calificó como "mentiras", desde la existencia de una "granja de criptomonedas" hasta supuestos sobornos a periodistas.

Sin embargo, el exfuncionario omitió explicar los puntos más críticos que acreditaron su salida: los vuelos en aviones privados financiados por contratistas del Estado, la adquisición de múltiples propiedades de lujo y el hecho de que empleados a su cargo pagaran sus consumos personales con tarjetas de crédito.

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