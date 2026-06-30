"Te voy a dar todo el soporte": el audio que complica a Manuel Adorni tras su renuncia

La descripción de Tabar incluyó detalles de lujo que contrastaban con las declaraciones juradas de Adorni: muebles a medida y una pileta climatizada con cascada. Esta declaración desarticuló la estrategia de defensa del exjefe de Gabinete, ya que elevó significativamente el monto de dinero líquido que el funcionario debía justificar ante el fisco y la justicia. Tabar incluso ratificó ante la prensa que Adorni había intentado influenciarlo mediante reiteradas llamadas previas a su paso por los tribunales.