Milei firmó el decreto para privatizar Nucleoeléctrica Argentina

El Gobierno priorizará el equilibrio fiscal y buscará sumar inversiones privadas para la gestión de la empresa estatal que opera tres centrales nucleares.

INVERSIÓN. El Gobierno sostiene que la participación privada ayudará a mejorar las condiciones en las centrales nucleares. INVERSIÓN. El Gobierno sostiene que la participación privada ayudará a mejorar las condiciones en las centrales nucleares. FOTO TOMADA DE X.COM/NUCLEOELECTRONICA
Hace 23 Min

El presidente Javier Milei firmó el decreto 695/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, que habilita el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la compañía estatal responsable de la operación de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.

La medida prevé la venta del 44% del paquete accionario de la firma a través de una licitación pública nacional e internacional, junto con la implementación de un Programa de Propiedad Participada que destinará un 5% de las acciones a los trabajadores de la empresa. Con esta estructura, el Estado mantendrá la mayoría accionaria, conservando el 51% del capital social.

Detalles del procedimiento de privatización de NASA

El decreto establece que la privatización se concretará en dos fases: la licitación abierta para inversores nacionales y extranjeros, y la participación de empleados mediante el plan de propiedad accionaria. A la vez, se dispuso que Nucleoeléctrica transfiera el 0,01% de sus acciones a Energía Argentina S.A. (Enarsa), mientras que esta última deberá traspasar al Estado un 1% de NASA, como paso previo a la operación.

Con esta ingeniería societaria, el Gobierno busca ordenar la composición accionaria antes de que avance la oferta pública. La Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica serán los organismos encargados de garantizar la preservación del control estatal sobre la empresa.

Argumentos del Gobierno para la privatización de NASA

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo remarcó que la participación estatal en actividades que pueden ser desarrolladas por el sector privado “no ha dado los resultados esperados”. Según el texto, la privatización tiene como objetivo contribuir a la reducción del déficit fiscal y promover una gestión más eficiente de los recursos.

El documento también recordó que en 2024 Nucleoeléctrica registró un récord histórico de generación, con más de 10,4 millones de MWh netos y un factor de carga del 73,3%. No obstante, el Gobierno advirtió que se requiere capital privado para sostener proyectos estratégicos, como la Extensión de Vida de Atucha I y el desarrollo del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II.

La iniciativa forma parte del paquete de privatizaciones contemplado en la Ley de Bases, sancionada este año, que habilita la venta de ocho empresas públicas. Dentro de ese grupo se encuentra Nucleoeléctrica, considerada un actor central para el sistema energético nacional debido a su rol en la generación de electricidad a partir de energía nuclear.

Temas Javier MileiNucleoeléctrica Argentina
