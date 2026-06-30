Política

Transporte público: el boleto a $1.700 para la Capital tucumana regiría desde mañana

El secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, aseguró que es inminente la aplicación de la nueva tarifa. Valores estimados de las interurbanas.

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN COLECTIVO / FOTO DE ARCHIVO LA GACETA
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN COLECTIVO / FOTO DE ARCHIVO LA GACETA
Por Bárbara Nieva Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El secretario de Movilidad, Carlos Arnedo, anunció que el boleto de colectivos en San Miguel de Tucumán subirá a $1.700 de forma inminente por readecuación tarifaria.
  • La medida de aplicación inmediata en la capital provincial también provocará un ajuste proporcional y escalonado en los valores de las tarifas para las líneas interurbanas.
  • El fuerte incremento golpeará el bolsillo de miles de usuarios y reavivará el debate social y político sobre la calidad del servicio de transporte público en la provincia.
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