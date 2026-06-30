Transporte público: el boleto a $1.700 para la Capital tucumana regiría desde mañana

Resumen para apurados
- El secretario de Movilidad, Carlos Arnedo, anunció que el boleto de colectivos en San Miguel de Tucumán subirá a $1.700 de forma inminente por readecuación tarifaria.
- La medida de aplicación inmediata en la capital provincial también provocará un ajuste proporcional y escalonado en los valores de las tarifas para las líneas interurbanas.
- El fuerte incremento golpeará el bolsillo de miles de usuarios y reavivará el debate social y político sobre la calidad del servicio de transporte público en la provincia.
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