LA GACETA, en Miami: cuánto cuestan los churros en el rincón más argentino de la ciudad durante el Mundial
Resumen para apurados
- Durante el Mundial 2026 en Miami, el enviado de LA GACETA reportó que la cafetería Manolo aumentó el precio de sus tradicionales churros a 1,25 dólares por la gran demanda.
- El incremento de 0,25 dólares ocurrió diez días antes del torneo. El local, un clásico punto de encuentro para emigrantes e hinchas, registra un notable aumento de clientes.
- Este comercio funciona como una embajada cultural argentina en Florida, donde los hinchas aminoran la distancia con su país a través de la gastronomía durante el torneo.
Hay lugares que, aunque estén a miles de kilómetros de la Argentina, consiguen hacer sentir a los visitantes como en casa. En Miami, uno de esos rincones tiene nombre propio: Manolo, la tradicional cafetería inspirada en el histórico local de la costa atlántica de nuestro áis, que durante el Mundial 2026 volvió a convertirse en punto de encuentro obligado para los hinchas de la Selección.
Hasta allí llegó Matías Auad, enviado especial de LA GACETA, para descubrir cuánto cuesta uno de los productos más emblemáticos del lugar: los famosos churros.
El aroma a medialunas recién horneadas, café y chocolate caliente invade el ambiente desde la entrada. Sin embargo, todas las miradas apuntan al mostrador donde se exhiben los tradicionales churros, un clásico para los argentinos que viven en Estados Unidos o que aprovechan el Mundial para visitar Miami.
Actualmente, cada churro cuesta 1,25 dólares, un valor que aumentó apenas días antes del inicio del Mundial. "Estaban a un dólar y unos 10 días antes del Mundial pasaron a costar 1,25", contó uno de los empleados del local durante la recorrida de LA GACETA.
Según explicó, el incremento no respondió únicamente a la inflación estadounidense. "Yo creo que fue un poco por el Mundial. No solo aumentaron los churros, sino también las facturas en general", dijo.
El trabajador, oriundo de Entre Ríos e hincha de Patronato, lleva dos años viviendo en Miami después de decidir emigrar en busca de nuevas oportunidades. "Quería experimentar otra vida. Estaba bien en Argentina, pero necesitaba un cambio", relató. También destacó las diferencias económicas entre ambos países.
"Se trabaja prácticamente lo mismo que en Argentina, pero acá el dinero rinde mucho más. Comprar un auto o acceder a determinadas cosas resulta bastante más fácil".
Aunque reconoció que emigrar también tiene un costo emocional. "Se extraña mucho la familia, los amigos, ir a la cancha, compartir un asado o tomar unos mates. Esas cosas siempre hacen falta", confesó.
Mientras tanto, el Mundial transformó el ritmo habitual de Miami y también el movimiento del tradicional local. "Se nota muchísimo que hay más gente. Ahora que juega Argentina en la ciudad llegaron muchísimos argentinos y el ambiente cambió completamente. Se vive un verdadero clima mundialista", dijo.
Entre cafés, churros y camisetas albicelestes, Manolo volvió a convertirse en una pequeña embajada argentina en el sur de Florida. Un lugar donde los sabores de siempre ayudan a acortar la distancia con casa y donde, por 1,25 dólares, los hinchas pueden darse un gusto bien argentino mientras esperan el próximo partido de la Scaloneta.