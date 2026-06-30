LA GACETA, en Miami: cuánto cuestan los churros en el rincón más argentino de la ciudad durante el Mundial

Hay lugares que, aunque estén a miles de kilómetros de la Argentina, consiguen hacer sentir a los visitantes como en casa. En Miami, uno de esos rincones tiene nombre propio: Manolo, la tradicional cafetería inspirada en el histórico local de la costa atlántica de nuestro áis, que durante el Mundial 2026 volvió a convertirse en punto de encuentro obligado para los hinchas de la Selección.