México 86, 40 años después: el video inédito que revive la segunda estrella y el festejo eterno de Argentina

A cuatro décadas de aquella tarde de junio de 1986 en el Estadio Azteca, un nuevo registro audiovisual volvió a encender la memoria colectiva del fútbol argentino. El material, difundido en redes y atribuido a archivos de net-film, reconstruye momentos de la consagración de la Selección Argentina campeona del mundo en México 1986: la tensión previa al partido, el instante del pitazo final y el estallido de festejos en el país.