Copa del Mundo

México 86, 40 años después: el video inédito que revive la segunda estrella y el festejo eterno de Argentina

Imágenes de archivo muestran escenas que alternan euforia, caravanas espontáneas y algunos episodios de desborde en medio de la algarabía popular.

Imágenes de archivo muestran la previa de la final, el pitazo consagratorio ante Alemania Federal y la masiva celebración en el Obelisco, con escenas de euforia y algunos disturbios en Buenos Aires.
Imágenes de archivo muestran la previa de la final, el pitazo consagratorio ante Alemania Federal y la masiva celebración en el Obelisco, con escenas de euforia y algunos disturbios en Buenos Aires.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Difunden en redes un video inédito de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de México 1986 para rememorar la histórica conquista a casi 40 años del hito.
  • El archivo audiovisual muestra la previa ante Alemania Federal, el pitazo final en el Azteca y las multitudinarias caravanas de festejo con desbordes en el Obelisco porteño.
  • La reaparición de estos registros históricos mantiene vigente la dimensión emocional de la segunda estrella argentina, consolidada como uno de los mayores hitos del país.
Resumen generado con IA

A cuatro décadas de aquella tarde de junio de 1986 en el Estadio Azteca, un nuevo registro audiovisual volvió a encender la memoria colectiva del fútbol argentino. El material, difundido en redes y atribuido a archivos de net-film, reconstruye momentos de la consagración de la Selección Argentina campeona del mundo en México 1986: la tensión previa al partido, el instante del pitazo final y el estallido de festejos en el país.

En la final, el equipo dirigido por Carlos Bilardo venció 3-2 a Alemania Federal en un encuentro inolvidable, con goles de José Luis Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga, quien selló el título en el tramo final del partido tras la remontada alemana. La imagen de Diego Maradona levantando la Copa del Mundo quedó como símbolo de la segunda estrella argentina.

El video recientemente viralizado no sólo repasa el cierre en el Azteca, sino también el regreso de la fiesta al país: una multitud copó el Obelisco y distintos puntos de Buenos Aires para celebrar el título. Las escenas alternan euforia, caravanas espontáneas y algunos episodios de desborde en medio de la algarabía popular, reflejo de una noche histórica que excedió lo deportivo.

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La Copa del Mundo de México 1986, disputada entre el 31 de mayo y el 29 de junio, quedó marcada además por la figura de Maradona y su liderazgo en un equipo que consolidó una de las páginas más gloriosas del fútbol argentino. 

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El material audiovisual se suma a una larga serie de registros que siguen reapareciendo con el paso del tiempo y que mantienen viva la dimensión emocional de aquel título, considerado uno de los hitos deportivos más importantes en la historia del país.

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