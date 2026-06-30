LA GACETA, en Miami: la ciudad se prepara para teñirse de celeste y blanco antes del duelo entre Argentina y Cabo Verde

A medida que se acerca el esperado cruce entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, Miami empieza a cambiar de color. Las camisetas celestes y blancas comienzan a multiplicarse en hoteles, bares y puntos turísticos de la ciudad, donde los hinchas argentinos ya viven la previa con la ilusión intacta de seguir en carrera por la defensa del título.