LA GACETA, en Miami: la ciudad se prepara para teñirse de celeste y blanco antes del duelo entre Argentina y Cabo Verde
Resumen para apurados
- Argentina enfrentará a Cabo Verde este viernes por los 16avos de final del Mundial 2026 en Miami, donde hinchas albicelestes ya palpitan el cruce para seguir en carrera.
- El clima crece con la eliminación de candidatos como Alemania. Scaloni recupera piezas en los entrenamientos, aunque evalúa la evolución física del defensor Cristian Romero.
- El encuentro medirá la eficacia ofensiva argentina ante la revelación invicta del torneo, definiendo el rumbo del campeón defensor en una llave que quedó abierta y competitiva.
A medida que se acerca el esperado cruce entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, Miami empieza a cambiar de color. Las camisetas celestes y blancas comienzan a multiplicarse en hoteles, bares y puntos turísticos de la ciudad, donde los hinchas argentinos ya viven la previa con la ilusión intacta de seguir en carrera por la defensa del título.
Aunque todavía faltan algunos días para el partido del viernes en el Hard Rock Stadium, el ambiente mundialista se hace sentir. Los enviados especiales de LA GACETA recorrieron distintos sectores de la ciudad y comprobaron que la expectativa crece con el correr de las horas.
El entusiasmo no solo pasa por la presencia de los fanáticos argentinos. En los bares donde se transmiten los encuentros del Mundial, los resultados de los 16avos de final también despertaron un clima especial. La clasificación de Paraguay, que eliminó por penales a Alemania, fue celebrada por muchos de los presentes.
"Había varios argentinos y también empleados del hotel, algunos argentinos y otros colombianos. Todos gritaron los penales y las atajadas de Orlando Gill. Se festejó muchísimo", contó Bruno Farano, uno de los enviados especiales de LA GACETA.
Horas más tarde, durante el partido entre Países Bajos y Marruecos, la escena volvió a repetirse. La eliminación del seleccionado neerlandés también fue recibida con aplausos por buena parte del público argentino.
Entre los hinchas predominó una misma sensación: la salida temprana de dos seleccionados considerados candidatos podría modificar el panorama del cuadro de eliminación directa. Sin embargo, todos coincidieron en que el primer desafío será superar a un rival que ha sorprendido en el torneo.
Scaloni recupera piezas y analiza cambios
Mientras la ciudad comienza a respirar cada vez más fútbol, la Selección Argentina continúa con su preparación. El plantel volvió a entrenarse con una noticia alentadora para Lionel Scaloni: casi todos los futbolistas trabajaron a la par del grupo.
La principal incógnita sigue siendo el estado físico de Cristian Romero. El defensor, que arrastra un golpe en la rodilla sufrido antes del Mundial y fue preservado en el último encuentro frente a Jordania, empezó a entrenarse junto a sus compañeros, aunque su evolución será evaluada día a día.
En caso de que el zaguero no llegue en condiciones, todo indica que Nicolás Otamendi ocupará su lugar en la defensa.
El cuerpo técnico también analiza posibles modificaciones en el mediocampo y el ataque. Giovanni Lo Celso dejó una muy buena imagen frente a Jordania, mientras que Leandro Paredes volvió a mostrar su capacidad para darle mayor claridad a la salida desde el fondo.
En ofensiva, Nicolás Paz y Julián Álvarez aparecen como alternativas que podrían ganar protagonismo de cara al choque con Cabo Verde.
Pulir la eficacia, el desafío pendiente
Más allá de haber completado una fase de grupos con puntaje ideal, en el cuerpo técnico entienden que todavía hay aspectos por mejorar.
Argentina convirtió ocho goles en sus tres presentaciones, aunque varios llegaron gracias a acciones de pelota parada o a las apariciones decisivas de Lionel Messi. La generación de situaciones no preocupa, pero sí la falta de eficacia para transformar ese dominio en una mayor cantidad de goles.
Esa búsqueda de mayor contundencia podría derivar en algunos retoques en la formación inicial para enfrentar a Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del Mundial. El seleccionado africano llega invicto a los 16avos de final tras rescatar empates frente a España y Uruguay y conseguir una histórica clasificación.
Con la ciudad preparándose para recibir una verdadera marea albiceleste y la Selección ajustando los últimos detalles, Miami ya vive la cuenta regresiva para uno de los partidos más esperados de esta fase del Mundial 2026. La ilusión argentina crece dentro y fuera de la cancha.