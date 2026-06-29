LA GACETA, en Miami: cómo se prepara la ciudad para recibir la marea argentina
Resumen para apurados
- Miles de hinchas argentinos arriban a Miami en vísperas de los dieciseisavos del Mundial 2026 para alentar a la Selección en su próximo partido del viernes.
- Con temperaturas de 29 grados, la ciudad se adapta al flujo turístico. Se proyecta la llegada de 70.000 argentinos, impulsando el comercio local y los servicios en español.
- La marea de hinchas genera una fuerte demanda de entradas y consolida la impronta cultural de la región, transformando a Miami en un epicentro clave de la fiebre mundialista.
En la antesala de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la ciudad de Miami comienza a transformarse con la llegada progresiva de los hinchas argentinos que se preparan para acompañar a la Selección en una nueva instancia del torneo.
Desde South Beach, el enviado especial de LA GACETA, Matías Auad, describió un escenario marcado por el calor intenso, la fuerte presencia de cultura latina y una ciudad que empieza a sentir el movimiento mundialista.
“Acabo de chequear: 29 grados en este momento en Miami. La mínima no baja demasiado y la amplitud térmica es muy baja. Es un horno durante todo el día”, relató el periodista, al tiempo que graficó cómo las condiciones climáticas condicionan la vida cotidiana en la ciudad.
A ese factor se suma la creciente presencia de turistas y fanáticos argentinos, que comienzan a copar zonas como South Beach. Según estimaciones de operadores turísticos, se espera la llegada de unos 70.000 argentinos para el partido del viernes, lo que anticipa un fuerte impacto en la ciudad.
En su recorrido, Auad también destacó la marcada impronta latina de Miami, donde gran parte de los comercios y servicios funcionan en español, y donde incluso la cultura argentina aparece reflejada en propuestas gastronómicas y comerciales.
“Hay locales que ofrecen ‘experiencia rioplatense’, con mate y productos típicos. Es como si Buenos Aires tuviera una sucursal acá”, describió.
El cronista también remarcó el contraste entre el ambiente estadounidense habitual y el clima futbolero que comienza a instalarse. “El ciudadano local no es tan futbolero, pero cuando aparecen los argentinos todo cambia”, señaló.
En paralelo, el movimiento en las inmediaciones de los estadios ya refleja la expectativa por el encuentro. Con entradas que alcanzan valores elevados y una demanda creciente, muchos hinchas intentan asegurarse un lugar incluso a último momento, alimentando una verdadera fiebre mundialista.