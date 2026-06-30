Mundial 2026, EN VIVO: Francia-Suecia y México-Ecuador, por el pase a octavos de final

Una supercomputadora predijo el futuro del Mundial: las selecciones que pasarán a octavos de final
La supercomputadora Opta definió cuáles serán los ganadores de 16avos de final y las selecciones que se meterán directo a 8avos de final.Ver más
Mundial 2026: Marruecos despidió a Países Bajos por penales
Mundial 2026: la emocionante definición que le permitió a Paraguay eliminar a Alemania
Mundial 2026: así quedó el cuadro de la segunda fase
Mundial 2026: los resultados de los partidos jugados el lunes 29 de junio
Cuatro argentinos fueron detenidos por intentar colarse en el Mundial 2026: ¿qué penas recibieron?
Habían llegado a Dallas sin entradas. Quedaron registrados por las cámaras de seguridad que, en tiempo real, son vigiladas por el FBI y por autoridades del Renaper.Ver más
Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles
Nunca planeó un imperio gastronómico: su primer local abrió y no fue nadie. Claves para emprender en el exterior.Ver más
Marruecos nunca se rindió y eliminó a Países Bajos en los penales
Llegó al empate con un cabezazo de Issa Diop y luego fue superior en el alargue. Bounou volvió a ser héroe en la definición desde los 12 pasos y avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Canadá.Ver más
Lo que tenés que saber
El Mundial 2026 ingresó en su etapa definitoria y una derrota marcará la salida definitiva de la competencia. En la segunda jornada de la segunda fase, seis selecciones irán en busca del pase a los octavos de final: Costa de Marfil-Noruega, Francia-Suecia y México-Ecuador.