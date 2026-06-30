En Vivo Mundial 2026

Mundial 2026, EN VIVO: Francia-Suecia y México-Ecuador, por el pase a octavos de final

ILUSIÓN. Los mexicanos enfrentarán a Ecuador, con el deseo de seguir avanzando en el Mundial 2026.
ILUSIÓN. Los mexicanos enfrentarán a Ecuador, con el deseo de seguir avanzando en el Mundial 2026. FOTO TOMADA DE X.COM/FIFACOM

Probables formaciones y la grilla de TV para una jornada imperdible.

Hace 1 Hs
08:56 hs

Una supercomputadora predijo el futuro del Mundial: las selecciones que pasarán a octavos de final

Una supercomputadora predijo el futuro del Mundial: las selecciones que pasarán a octavos de final

La supercomputadora Opta definió cuáles serán los ganadores de 16avos de final y las selecciones que se meterán directo a 8avos de final.

Ver más
08:56 hs

Mundial 2026: Marruecos despidió a Países Bajos por penales

08:55 hs

Mundial 2026: la emocionante definición que le permitió a Paraguay eliminar a Alemania

08:55 hs

Mundial 2026: así quedó el cuadro de la segunda fase

Mundial 2026: así quedó el cuadro de la segunda fase
08:19 hs

Mundial 2026: los resultados de los partidos jugados el lunes 29 de junio

Mundial 2026: los resultados de los partidos jugados el lunes 29 de junio
08:13 hs

Cuatro argentinos fueron detenidos por intentar colarse en el Mundial 2026: ¿qué penas recibieron?

Cuatro argentinos fueron detenidos por intentar colarse en el Mundial 2026: ¿qué penas recibieron?

Habían llegado a Dallas sin entradas. Quedaron registrados por las cámaras de seguridad que, en tiempo real, son vigiladas por el FBI y por autoridades del Renaper.

Ver más
07:44 hs

Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles

Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles

Nunca planeó un imperio gastronómico: su primer local abrió y no fue nadie. Claves para emprender en el exterior.

Ver más
07:24 hs

Marruecos nunca se rindió y eliminó a Países Bajos en los penales

Marruecos nunca se rindió y eliminó a Países Bajos en los penales

Llegó al empate con un cabezazo de Issa Diop y luego fue superior en el alargue. Bounou volvió a ser héroe en la definición desde los 12 pasos y avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Canadá.

Ver más

Lo que tenés que saber

El Mundial 2026 ingresó en su etapa definitoria y una derrota marcará la salida definitiva de la competencia. En la segunda jornada de la segunda fase, seis selecciones irán en busca del pase a los octavos de final: Costa de Marfil-Noruega, Francia-Suecia y México-Ecuador.

Temas Mundial 2026 Lionel MessiSelección Argentina de fútbolSelección mexicana de fútbolSelección española de fútbolSelección uruguaya de fútbolSelección ecuatoriana de fútbolSelección francesa de fútbolSelección alemana de fútbol
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos

“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos

Más Noticias
Javier Milei participará de la vigilia del 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán

Javier Milei participará de la vigilia del 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?

Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles

Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles

Marruecos nunca se rindió y eliminó a Países Bajos en los penales

Marruecos nunca se rindió y eliminó a Países Bajos en los penales

Los disparos que dejaron al descubierto 70 kilos de cocaína que salpican a Gendarmería

Los disparos que dejaron al descubierto 70 kilos de cocaína que salpican a Gendarmería

Las 10 claves de la causa de los 470 kilos de cocaína

Las 10 claves de la causa de los 470 kilos de cocaína

Chahla tomó posición en la interna del PJ y evitó definir si buscará otro mandato

Chahla tomó posición en la interna del PJ y evitó definir si buscará otro mandato

La otra cara de los índices de seguridad

La otra cara de los índices de seguridad

Comentarios