LA GACETA, en Miami Beach: entre el mar turquesa, el sargazo y la gente argentina que ya se hace sentir

A metros del Atlántico, en una postal clásica de arena blanca y aguas cálidas, la escena se mezcla entre el relax turístico y el Mundial que ya empieza a tomar temperatura. En ese marco, el enviado especial de LA GACETA, Matías Auad, recorrió las playas de la ciudad y retrató el pulso de una ciudad que ya palpita el partido de Argentina.