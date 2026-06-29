Copa del Mundo

LA GACETA, en Miami Beach: entre el mar turquesa, el sargazo y la gente argentina que ya se hace sentir

En la previa de los partidos por dieciseisavos de final, la ciudad comienza a registrar la llegada de visitantes de distintos países.

Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • El enviado de LA GACETA reporta desde Miami Beach la llegada de hinchas argentinos en la previa del partido del viernes contra Cabo Verde por el Mundial.
  • La transición turística al ritmo mundialista coincide con la acumulación estacional de sargazo en las playas de Florida, un fenómeno que requiere limpieza constante.
  • Se proyecta un incremento del flujo de fanáticos y una mayor interacción multicultural en Miami Beach, consolidando a la ciudad como una de las sedes clave del torneo.
Resumen generado con IA

A metros del Atlántico, en una postal clásica de arena blanca y aguas cálidas, la escena se mezcla entre el relax turístico y el Mundial que ya empieza a tomar temperatura. En ese marco, el enviado especial de LA GACETA, Matías Auad, recorrió las playas de la ciudad y retrató el pulso de una ciudad que ya palpita el partido de Argentina.

Las extensas playas de arena blanca, habitualmente uno de los principales atractivos de Florida, conviven estos días con la presencia de sargazo, un fenómeno estacional que afecta distintas zonas del Caribe y el Atlántico. Las algas, arrastradas por corrientes marinas, se acumulan en la orilla y modifican temporalmente el paisaje, además de generar trabajos de limpieza constantes por parte de los servicios locales.

Según explican operadores de playa a LA GACETA, la llegada del sargazo se intensificó en los últimos días. El fenómeno, cada vez más frecuente en temporadas de calor, también está vinculado a cambios en las corrientes oceánicas y a variaciones en la temperatura del agua.

En paralelo, Miami Beach empieza a registrar un incremento del flujo turístico vinculado al Mundial. En la ciudad, una de las sedes del torneo, ya se percibe la presencia de visitantes de distintos países, entre ellos numerosos argentinos, que comienzan a concentrarse en hoteles, playas y zonas comerciales a la espera del duelo ante Cabo Verde, el viernes.

captura de video captura de video

En ese contexto, LA GACETA dialogó con una pareja de turistas estadounidenses provenientes de Carolina del Norte, quienes llegaron a Florida tras asistir a un partido entre Portugal y Colombia.

Consultados sobre la experiencia, destacaron el ambiente internacional que se vive en la ciudad y la convivencia de hinchas de distintas nacionalidades en espacios públicos. También señalaron su interés por conocer otros destinos, entre ellos Argentina, país del que identificaron ciudades como Buenos Aires y Rosario, además de la región de la Patagonia.

La dinámica en Miami Beach refleja así una ciudad en transición hacia el ritmo mundialista, donde el turismo habitual comienza a mezclarse con la llegada de fanáticos del fútbol y con la preparación logística de una de las sedes más importantes del torneo.

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