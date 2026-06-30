La primera sorpresa que encontrará la Selección argentina al llegar a Miami no estará en la cancha

Uno camina por Española Way, cruza Collins Avenue, sigue hasta Ocean Drive o se pierde entre los senderos de South Pointe Park y hay algo que salta a escena una y otra vez. El español. Se escucha en cada esquina, en los bares, en las playas y en las filas de los restaurantes. Después también aparecen las camisetas; la de la selección argentina es la que más se repite, pero también se mezclan las de Brasil, Colombia, Venezuela y hasta alguna de Uruguay. Más allá, un grupo de hinchas canta. A unos metros, otro se anima a bailar bachata mientras espera que llegue su turno para sentarse a cenar. Por un momento cuesta creer que uno sigue en Estados Unidos.