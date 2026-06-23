Plazo fijo: cuánto ganás si invertís $500.000 durante 30 días en junio de 2026

Hace 2 Hs Seguir en
Resumen para apurados
- En junio de 2026, los ahorristas en Argentina obtienen bajos rendimientos al colocar $500.000 en plazos fijos a 30 días, debido a tasas de interés en mínimos históricos.
- Con tasas nominales anuales por debajo del 20%, una inversión presencial de $500.000 con una TNA del 15,50% genera apenas $6.369 de ganancia al finalizar el mes.
- Este escenario de rendimientos mínimos obliga a los pequeños inversores a buscar alternativas financieras más atractivas para resguardar su capital frente a la devaluación.
El plazo fijo se mantiene como una de las opciones de ahorro preferidas en Argentina debido a su sencillez operativa. En este mecanismo, el inversor coloca un monto de dinero por un tiempo acordado y, al finalizar ese lapso, retira el total del capital junto con la ganancia generada. Esta previsibilidad atrae a quienes buscan proteger sus fondos sin incurrir en complicaciones financieras.
Sin embargo, el escenario actual para colocar un monto de $500.000 muestra una realidad muy distinta a la de meses anteriores. Las entidades bancarias ofrecen tasas nominales inferiores al 20%, una cifra que recorta de forma notoria el beneficio económico en las colocaciones tradicionales a corto plazo.
- Inversión en sucursal física: Quienes realizan el depósito de $500.000 a 30 días de forma presencial acceden a una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50%. Bajo esta modalidad, la ganancia obtenida al finalizar el mes es de $6.369, lo que eleva el cobro total al vencimiento a $506.369 entre el capital y los intereses.
Lo más popular
Ranking notas premium