Plazo fijo: cuánto ganás si invertís $500.000 durante 30 días en junio de 2026

El plazo fijo se mantiene como una de las opciones de ahorro preferidas en Argentina debido a su sencillez operativa. En este mecanismo, el inversor coloca un monto de dinero por un tiempo acordado y, al finalizar ese lapso, retira el total del capital junto con la ganancia generada. Esta previsibilidad atrae a quienes buscan proteger sus fondos sin incurrir en complicaciones financieras.