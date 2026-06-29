Jaldo confirma que el Presidente vendrá el 8 de julio a Tucumán

Resumen para apurados
- El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, confirmó que el presidente Javier Milei encabezará los actos por el aniversario de la Independencia en esa provincia el 8 de julio.
- Tras la confirmación de la Secretaría General, se coordinan los operativos de seguridad para la vigilia en la Casa Histórica, donde se espera una cadena nacional del mandatario.
- La visita presidencial busca consolidar el diálogo institucional con los gobernadores y repasar las metas económicas del gobierno en el marco del Pacto de Mayo.
El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó esta noche a LA GACETA que el presidente Javier Milei encabezara los actos por el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia en esta ciudad. Tras una serie de actos en Monteros, el mandatario tucumano recibió la noticia de parte de la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza Karina Milei. “Hemos recibido la confirmación oficial y le comunicamos a la Nación que la Provincia montara todos los dispositivos necesarios para garantizar la seguridad del jefe de Estado nacional y toda la delegación que lo acompañe para participar de la jornada patria”, indicó Jaldo a nuestro diario.
Milei y su comitiva arribarán el 8 de julio para dirigirse directamente hacia la Casa Histórica en la que se realizará la tradicional vigilia. Será la tercera oportunidad que el Presidente encabece la jornada patria. Jaldo expresó que los detalles de la visita presidencial se conocerán en los próximos días. Casa Militar, la dependencia federal encargada de los preparativos de los actos, enviará a Tucumán a sus especialistas, con el fin de coordinar con la provincia la agenda de actividades de la comitiva nacional. Se espera que en el solar ubicado en calle Congreso de esta ciudad, Milei dirija un mensaje en cadena nacional, en la que, según trascendió, enumerará los logros económicos de su gestión, convocará al consenso y se referirá al Pacto de Mayo, firmado por él y gran parte de los gobernadores, que contiene un decálogo de acciones, varias de las cuales ya están en marcha y otras están en una etapa de ejecución.
El mandatario provincial recibió la noticia, horas antes de partir hacia Buenos Aires, con el objetivo de asistir a la ceremonia de asunción del nuevo jefe de Gabinete de ministros nacionales, Diego Santilli, quien le formuló personalmente la invitación al tranqueño.
Hubo contacto entre varios gobernadores para coordinar la presencia que, según se señaló en Casa de Gobierno, será meramente institucional, tomando en cuenta la predisposición que tuvo el bonaerense con los distritos del interior en la gestión de anticipos de coparticipación federal de impuestos. “Para nosotros, es un honor que el Presidente venga a Tucumán en una fecha especial que, desde hace décadas, fue declarada capital de la República”, destacó Jaldo.