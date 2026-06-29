Jaldo confirma que el Presidente vendrá el 8 de julio a Tucumán

Milei y su comitiva arribarán el 8 de julio para dirigirse directamente hacia la Casa Histórica en la que se realizará la tradicional vigilia. Será la tercera oportunidad que el Presidente encabece la jornada patria. Jaldo expresó que los detalles de la visita presidencial se conocerán en los próximos días. Casa Militar, la dependencia federal encargada de los preparativos de los actos, enviará a Tucumán a sus especialistas, con el fin de coordinar con la provincia la agenda de actividades de la comitiva nacional. Se espera que en el solar ubicado en calle Congreso de esta ciudad, Milei dirija un mensaje en cadena nacional, en la que, según trascendió, enumerará los logros económicos de su gestión, convocará al consenso y se referirá al Pacto de Mayo, firmado por él y gran parte de los gobernadores, que contiene un decálogo de acciones, varias de las cuales ya están en marcha y otras están en una etapa de ejecución.