Pueblos fantasma: bajo el agua, mas no vencida, el renacer de Miramar de Asenuza

La historia de esta Miramar de tierra adentro (no confundir con la Miramar de la costa bonaerense) es también la historia de una pelea desigual contra la naturaleza. Fundada oficialmente en 1924, aunque poblada desde comienzos del siglo XX por inmigrantes italianos, cordobeses y santiagueños, la ciudad creció alrededor de las propiedades terapéuticas de las aguas saladas de la laguna, la más grande de su tipo en el país y una de las mayores de Sudamérica. Hacia los años 70 vivía su época dorada: tenía más de 110 hoteles, casino, anfiteatro, terminal de ómnibus y unas 5.000 plazas turísticas. Los visitantes llegaban de todo el país y del exterior, atraídos por los baños de barro y el paisaje. Y lo hacían sobre todo en verano, para disfrutar de las propiedades terapéuticas de la laguna. Hacían tratamientos de fango con yodo, calcio, azufre y magnesio. El agua no era termal, pero se termalizaba con calderas a leña.