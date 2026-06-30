Alumnas de Farmacia de la UNT diseñan gomitas saludables para combatir el estrés

Pass Gummies, un emprendimiento desarrollado por estudiantes de 4° año de la carrera de Farmacia de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), fue seleccionado entre los 22 proyectos semifinalistas de EmprendeU, una competencia nacional que promueve iniciativas innovadoras surgidas en el ámbito universitario. La próxima instancia del certamen será un bootcamp que se desarrollará el 3 de julio en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT. Se trata del desarrollo de gomitas comestibles elaboradas a partir de extractos vegetales destinadas a acompañar situaciones de estrés y de ansiedad que viven los estudiantes durante su vida académica. El proyecto nació a partir de vivencias de las propias integrantes del equipo, que identificaron la necesidad de contar con alternativas naturales en formatos más amigables para el consumo.