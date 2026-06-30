Alumnas de Farmacia de la UNT diseñan gomitas saludables para combatir el estrés

Pass Gummies, un emprendimiento desarrollado por estudiantes de 4° año de la carrera de Farmacia de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), fue seleccionado entre los 22 proyectos semifinalistas de EmprendeU, una competencia nacional que promueve iniciativas innovadoras surgidas en el ámbito universitario. La próxima instancia del certamen será un bootcamp que se desarrollará el 3 de julio en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT. Se trata del desarrollo de gomitas comestibles elaboradas a partir de extractos vegetales destinadas a acompañar situaciones de estrés y de ansiedad que viven los estudiantes durante su vida académica. El proyecto nació a partir de vivencias de las propias integrantes del equipo, que identificaron la necesidad de contar con alternativas naturales en formatos más amigables para el consumo.
“Experimentamos mucho estrés y ansiedad antes de rendir un examen. Cuando buscamos opciones encontramos medicamentos de venta libre o bajo receta, pero no un producto natural en un formato amigable. Por eso pensamos en una gomita que pudiera acompañar al estudiante durante su proceso académico”, explicó Agustina Matarrese. La formulación de Pass Gummies se basa sobre extractos de pasiflora, tilo y valeriana, especies vegetales cuyos efectos sobre el sistema nervioso central cuentan con respaldo científico. “Le agregamos saborizantes y colorantes para que sea atractivo y que el sabor cautive a los estudiantes, con endulzantes naturales como stevia”, añadió Candelaria Paiola. “La idea es trabajar con extractos vegetales de plantas cuyos efectos cuentan con comprobación científica, y que puedan contribuir a abordar una problemática que está muy presente en el ámbito universitario”, agregó.
El desarrollo del proyecto contó con el acompañamiento de docentes de la cátedra de Farmacognosia. “La mentoría de las profesoras fue fundamental. Nos ayudaron a definir qué plantas utilizar, qué extractos podían ser los más adecuados y cómo formular el producto”, destacó Rocío Donoso Cisint. En semifinales el equipo tendrá la oportunidad de continuar fortaleciendo la propuesta junto a estudiantes emprendedores de distintas universidades del país. “Es un orgullo poder participar. Es el primer año que Tucumán forma parte de este concurso nacional y nos entusiasma presentar una propuesta que nació en nuestra Facultad”, dijo Matarrese.