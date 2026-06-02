Es tucumana, conquistó el Kilimanjaro y el Aconcagua, y ahora va por otra cumbre histórica en Rusia
Laura Madariaga es ingeniera agrónoma, descubrió el montañismo hace apenas dos años y ya alcanzó las cimas del Kilimanjaro y el Aconcagua. El 12 de junio viajará a Rusia para intentar conquistar el Monte Elbrús, mientras busca sponsors que la ayuden a seguir persiguiendo el sueño de completar las Seven Summits.
Resumen para apurados
- La montañista tucumana Laura Madariaga viajará el 12 de junio a Rusia para escalar el Monte Elbrus, buscando sumar su tercera cumbre del prestigioso desafío Seven Summits.
- Tras iniciarse en el andinismo hace dos años, la ingeniera de 44 años ya conquistó el Kilimanjaro y el Aconcagua, y ahora entrena en Tucumán mientras busca financiamiento.
- El ascenso al Elbrus consolidará su camino hacia las Seven Summits, un hito que busca culminar en el Everest y que posicionará al montañismo tucumano en lo más alto.
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