En Diputados, la industria azucarera pidió una nueva ley de biocombustibles y defendió el aporte del sector
Representantes de ingenios sucroalcoholeros expusieron en una reunión de comisiones sobre la situación de la actividad, destacaron su impacto en el empleo, las exportaciones y la generación de energía.
Resumen para apurados
- La industria azucarera reclamó hoy en la Cámara de Diputados una nueva ley de biocombustibles para destrabar inversiones y fomentar la sustitución de importaciones de nafta.
- En comisiones del Congreso, empresarios destacaron que el sector genera 50.000 empleos en el Norte argentino y señalaron las trabas que impone el marco regulatorio actual.
- La sanción de una nueva norma permitiría alcanzar la soberanía energética, atraer inversiones y mejorar la balanza comercial mediante la sustitución de importaciones.
La industria azucarera reclamó en la Cámara de Diputados la sanción de una nueva ley de biocombustibles y expuso. Durante una reunión informativa de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas, representantes de ingenios, empresas y entidades vinculadas a la actividad defendieron el aporte económico, energético y exportador de la cadena sucroalcoholera, y destacaron su potencial para sustituir importaciones y generar inversiones.
El primero en exponer fue el presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), Jorge Feijóo, quien realizó una presentación con la caracterización del sector. En ese sentido, consideró “indispensable una nueva ley de biocombustibles, debido a que la que tenemos hoy nos tiene atados y frenados en materia de inversiones y de sustitución de naftas importadas”.
Al respecto, manifestó su apoyo al proyecto presentado por la senadora Patricia Bullrich, y otros legisladores: “Es resultado del diálogo con foco en el crecimiento, el consumidor, la transición energética y la competitividad”.
El gerente General de Ingenios de Tucumán (administra la fábrica Concepción), Martín Franzini explicó el negocio mundial del azúcar, quiénes son los principales jugadores y dónde está plantado Argentina en el mercado. “Estamos en un momento duro del mercado mundial”, enfatizó. Al referirse a los costos aseguró que “Argentina es muy competitiva como costo promedio en los últimos cinco años, es muy conveniente”.
Luego, Franzini hizo hincapié en el mercado interno, afirmando que “somos un país de alto consumo, con 36 kilos por habitante, siendo un promedio de la media para arriba, situándonos por debajo de Brasil y Estados Unidos (EEUU), por ejemplo, que están en 42 y 50 kilos respectivamente, y muy por encima de China y países de África con consumos en torno a los 10 kilos”.
Para concluir su alocución, el gerente General de Ingenios de Tucumán especificó sobre los datos de exportación que “venimos de dos años seguidos en torno a las 600.000 toneladas. Y, tenemos proyectado un nuevo año del mismo valor”.
Con referencia a la distribución de la industria, detalló que “el sector está tomando el perfil de 50% de mercado interno, 25% exportación y 25% etanol”.
"Resiliencia"
La directora Ejecutiva de la Compañía Azucarera Los Balcanes, Catalina Rocchia Ferro, destacó que “el sector azucarero ha sido el más resiliente de los últimos 250 años de historia argentina”. En otro orden, ponderó que dicha industria “aporta 50.000 puestos de trabajo en todo el Norte argentino”.
En esa línea, resaltó que “el efecto multiplicador que tiene una bolsa de azúcar es realmente inmenso”.
La empresaria afirmó que “hay posibilidad de tener soberanía energética por medio de los biocombustibles” y subrayó que, “en general, sustituye importaciones, ahorra divisas y, esto, genera un ahorro en términos de balanza comercial y mejor utilización de los recursos”.
“Cuando el estado nacional y el sector privado se ponen medianamente de acuerdo, las inversiones llegan”, puntualizó
El titular de Seaboard Energías Renovables y Alimentos, Juan José Sörös, habló de un producto que fue “marginal” durante mucho tiempo pero que ha tenido más relevancia en los últimos años: la cogeneración de la generación eléctrica; es decir, de una misma fuente se producen dos tipos de energía: energía térmica y energía eléctrica.
“La energía eléctrica producida a partir de la caña de azúcar tiene la ventaja de transformar un residuo agrícola en energía eléctrica generando beneficios ambientales, económicos y operativos”, valoró.
También, expusieron Hernán Salas, director Técnico de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), que lo hizo de forma virtual; y Arquímedes Carrizo, contador Público Nacional y Director General de Arquímedes Carrizo y Asociados.