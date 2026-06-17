En Diputados, la industria azucarera pidió una nueva ley de biocombustibles y defendió el aporte del sector

Luego, Franzini hizo hincapié en el mercado interno, afirmando que “somos un país de alto consumo, con 36 kilos por habitante, siendo un promedio de la media para arriba, situándonos por debajo de Brasil y Estados Unidos (EEUU), por ejemplo, que están en 42 y 50 kilos respectivamente, y muy por encima de China y países de África con consumos en torno a los 10 kilos”.