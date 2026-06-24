Por qué en Estados Unidos comprar ropa puede ser más barato que salir a comer: los precios que sorprenden a los argentinos

Un combo en una cadena de comida rápida cuesta entre U$S 20 y U$S 25. Si la idea es sentarse en un restaurante y pedir algo un poco más elaborado, la cuenta puede irse fácilmente a los U$S 30, U$S 40 o incluso U$S 50 por persona. Un café con un snack ronda los U$S 12 o los U$S 15 y hasta una botella de agua mineral de un litro, comprada en un supermercado o en un minimarket, cuesta entre U$S 2,50 y U$S 3,50.