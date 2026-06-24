Por qué en Estados Unidos comprar ropa puede ser más barato que salir a comer: los precios que sorprenden a los argentinos
Mientras un combo de comida rápida cuesta entre U$S 20 y U$S 25 y una cerveza en un estadio puede llegar a los U$S 20, en los outlets se consiguen remeras desde U$S 5, jeans de marca por U$S 25 y zapatillas a partir de U$S 35.
Resumen para apurados
- Turistas argentinos que asisten al Mundial en EE. UU. descubren con sorpresa que comprar ropa de marca en outlets resulta más barato que salir a comer o consumir en estadios.
- Mientras un combo de comida rápida cuesta hasta 25 dólares y una cerveza en la cancha 20, en las tiendas de descuento se consiguen remeras por 5 dólares y jeans de marca por 25.
- Este desajuste altera el presupuesto de los viajeros, quienes detectan que la mayor amenaza económica para su estadía no es el shopping, sino el consumo diario de alimentos.
La frase empezó como una broma entre argentinos, pero después de algunos días en Estados Unidos, se transformó en una conclusión compartida. Entre quienes siguen el Mundial por Kansas City y Dallas hay una sensación que se repite una y otra vez: acá, muchas veces, comprar ropa es más barato que salir a comer.
No significa que sea imposible encontrar alternativas económicas, tampoco que todo sea caro. Pero sí que, para un argentino, la relación entre los precios puede resultar llamativa. Sobre todo porque las cuentas que uno hace de manera automática parecen estar invertidas.
Un combo en una cadena de comida rápida cuesta entre U$S 20 y U$S 25. Si la idea es sentarse en un restaurante y pedir algo un poco más elaborado, la cuenta puede irse fácilmente a los U$S 30, U$S 40 o incluso U$S 50 por persona. Un café con un snack ronda los U$S 12 o los U$S 15 y hasta una botella de agua mineral de un litro, comprada en un supermercado o en un minimarket, cuesta entre U$S 2,50 y U$S 3,50.
Claro que también existen opciones más accesibles. En algunos mercados que venden comida preparada es posible conseguir media pizza por entre U$S 8 y U$S 10 dólares, y una gaseosa de dos o tres dólares. En tanto, una lata de cerveza en una tienda arranca en los cuatro o cinco dólares. Es decir, se puede comer por menos dinero. Pero salir a comer, sentarse en un restaurante o incluso hacer una parada rápida en una cadena conocida supone desembolsar bastante más.
La experiencia del Mundial potencia esa sensación. En el Fan Fest, por ejemplo, un simple hot-dog cuesta 10 dólares. Una cerveza Michelob Ultra o una Stella Artois pueden llegar hasta U$S 19,50, mientras que algunas variedades especiales llegan a los U$S 23. En tanto, un vino en lata de apenas 200 mililitros vale U$S 14.
En los oulets se pueden conseguir precios irrisorios
Las comparaciones son inevitables. Porque mientras una cerveza en el estadio cuesta casi U$S 20, en los outlets y tiendas de descuentos aparecen precios que sorprenden incluso a quienes viajan con la idea de aprovechar las compras. Hay remeras básicas desde cinco dólares y prendas deportivas de Nike, Adidas o Puma desde 10. Un jean Levi's, Lee o Wrangler puede conseguirse entre 20 y 25 dólares y algunas zapatillas arrancan en los 35 dólares. Incluso, los perfumes importados pueden encontrarse a partir de ese precio.
La ecuación parece absurda para cualquier argentino. Dos cafés con algo para acompañar equivalen a una remera deportiva, una cerveza en una cancha cuesta prácticamente lo mismo que un jean Levi's y una cena para dos puede salir más cara que comprar dos pares de zapatillas.
Por supuesto, todo depende de las marcas y de los lugares. Estados Unidos también tiene restaurantes exclusivos y tiendas de lujo en los que los números se disparan. Pero la sorpresa aparece en la vida cotidiana, en esos gastos que parecen menores y terminan sumando más de lo imaginado.
Quizás por eso, muchos argentinos que siguen a la Selección se llevan una conclusión inesperada. Antes de viajar pensaban en cuánto gastarían comprando ropa o calzado, pero luego de unos días descubren que la verdadera amenaza para el presupuesto no está en los outlets, sino en algo mucho más cotidiano: sentarse a comer.
Porque en Estados Unidos, al menos en esta parte del país, renovar el placard puede ser más barato que salir a cenar.