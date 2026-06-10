Luna llena en Sagitario junio 2026: qué cambios traerá para cada signo del zodíaco

La Luna llena en Sagitario se convertirá en uno de los fenómenos astrológicos más destacados de junio de 2026. Este evento suele estar asociado con cierres de etapas, revelaciones y momentos de definición, pero al producirse bajo la influencia del signo del arquero también invita a expandir horizontes, asumir riesgos y buscar nuevos aprendizajes.