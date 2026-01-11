Presos de Villa Urquiza fabricaron roperos y juguetes para un Hogar de Niños

La psicóloga del Servicio Penitenciario, Laura Gómez, destacó la importancia de este proyecto tanto para los internos como para los menores que recibieron elementos. “Se logró fortalecer vínculos dentro del equipo de trabajo del tratamiento penitenciario comprometiendo a su personal en un rol solidario para la sociedad en general, no solo dentro de los muros sino afuera de ellos al aportar algo a los niños en situación de orfanato. Por otro lado, se logró un impacto en los niños alojados en el Hogar Eva Perón, fortaleciendo su sentido de identidad personal, su privacidad y autonomía con la donación de estos roperos donde ellos podrán guardar sus pertenencias”.