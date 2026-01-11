Secciones
Seguridad

Presos de Villa Urquiza fabricaron roperos y juguetes para un Hogar de Niños

Los internos acercaron las donaciones al Hogar Eva Perón para Navidad.

PROYECTO. Los internos de la Unidad 10 y del sector trans trabajaron dos meses y medio en la iniciativa. PROYECTO. Los internos de la Unidad 10 y del sector trans trabajaron dos meses y medio en la iniciativa.
Hace 4 Hs

Internos alojados en el Penal de Villa Urquiza fabricaron roperos de madera, juguetes didácticos y juegos infantiles que fueron donados para Navidad a los niños y niñas que residen en el Hogar Eva Perón.

La iniciativa surgió desde el Área de Tratamiento de la Unidad N° 10 en conjunto con la Dirección de Unidades Penitenciaria y la Jefatura de Régimen, en el marco del proyecto ”Construyendo Lazos” de la resocialización de las infancias. Uno de los objetivos era que los reos -desde un contexto de encierro- lograran posicionarse como actores solidarios para trabajar en su proceso de reinserción social.

Esperanza y arte: pintan un mural del papa Francisco en una de las paredes del penal de Villa Urquiza

Esperanza y arte: pintan un mural del papa Francisco en una de las paredes del penal de Villa Urquiza

Según explicó el Adjuntor y colaborador del proyecto, Marcos Carrizo, las autoridades del Servicio Penitenciario se reunieron con los directivos del hogar para estudiar cuáles eran las necesidades que tenían los niños y niñas de cinco a doce años que se encuentran en situación de orfanato, para coordinar las donaciones.

Trabajo en equipo

Fue así que durante dos meses y medio los presos de la Unidad 10, con colaboración de las internas del sector trans, trabajaron con los insumos brindados por personas ajenas a la institución, el personal y los internos y fabricaron 50 roperos individuales de madera, 45 juguetes artesanales didácticos, dos subibajas y una calesita. El 23 de diciembre se presentaron en el Hogar Eva Perón para acercar los muebles y juguetes junto con golosinas y ropa.

Enseñan ajedrez a los internos del penal de Villa Urquiza como una herramienta de reinserción

Enseñan ajedrez a los internos del penal de Villa Urquiza como una herramienta de reinserción

La psicóloga del Servicio Penitenciario, Laura Gómez, destacó la importancia de este proyecto tanto para los internos como para los menores que recibieron elementos. “Se logró fortalecer vínculos dentro del equipo de trabajo del tratamiento penitenciario comprometiendo a su personal en un rol solidario para la sociedad en general, no solo dentro de los muros sino afuera de ellos al aportar algo a los niños en situación de orfanato. Por otro lado, se logró un impacto en los niños alojados en el Hogar Eva Perón, fortaleciendo su sentido de identidad personal, su privacidad y autonomía con la donación de estos roperos donde ellos podrán guardar sus pertenencias”.

“El fortalecimiento de los lazos sociales entre las personas que trabajamos en esta institución, la población que está privada de su libertad y la comunidad en general se encuentran unidas a través de este proyecto solidario que fortalece los vínculos sociales y eso también promueve la seguridad de la comunidad en general”, concluyó.

Temas TucumánSan Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué no conviene ducharse inmediatamente después de hacer ejercicio
1

Por qué no conviene ducharse inmediatamente después de hacer ejercicio

Vida saludable: la fruta que ayuda a frenar la pérdida muscular después de los 45 años
2

Vida saludable: la fruta que ayuda a frenar la pérdida muscular después de los 45 años

¿Lo conocías? El truco del papel aluminio que deja impecables los rieles de las ventanas y mejora su deslizamiento
3

¿Lo conocías? El truco del papel aluminio que deja impecables los rieles de las ventanas y mejora su deslizamiento

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud
4

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026
5

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos
6

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos

Más Noticias
Sexo y deporte: qué dice la ciencia sobre el impacto en el rendimiento físico

Sexo y deporte: qué dice la ciencia sobre el impacto en el rendimiento físico

Alertan por los riesgos de las infusiones “naturales” para adelgazar

Alertan por los riesgos de las infusiones “naturales” para adelgazar

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026

En nombre del padre: Franco según Mauricio

En nombre del padre: Franco según Mauricio

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud

¿Lo conocías? El sencillo truco de la esponja en el lavarropas que mejora el lavado

¿Lo conocías? El sencillo truco de la esponja en el lavarropas que mejora el lavado

Si querés estudiar Turismo, la UNSa abre una nueva comisión en la capital salteña

Si querés estudiar Turismo, la UNSa abre una nueva comisión en la capital salteña

Comentarios