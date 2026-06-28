Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este domingo 28 de junio

Resumen para apurados
- La Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó el domingo 28 de junio el sorteo N° 185 del Tuqui 10, el cual quedó vacante por falta de ganadores con diez aciertos.
- El pozo de $132 millones quedó vacante al igual que el 'Seguro Sale'. No obstante, se entregaron premios menores mediante el 'Número de Cartón' y un sorteo especial.
- El pozo principal acumulado se pondrá en juego el próximo domingo 5 de julio, donde el Tuqui 10 sorteará un premio estimado de más de 168 millones de pesos.
La Caja Popular de Ahorros realizó este domingo el sorteo N° 185 del Tuqui 10. No hubo ganadores con los diez aciertos y el pozo principal continúa acumulándose para el próximo sorteo.
El Tuqui 10 volvió a dejar vacante su premio mayor. En el sorteo N° 185, realizado este 28 de junio de 2026, ningún apostador logró acertar los diez números, por lo que el pozo millonario seguirá creciendo.
De esta manera, el próximo sorteo, previsto para el 5 de julio, pondrá en juego un premio estimado de $168.420.657,92 para quienes logren acertar la combinación ganadora.
Los números ganadores del Tuqui 10
Los números sorteados fueron:
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 12 - 15 - 18 - 20
El premio del sorteo, que ascendía a $132.730.104,32, quedó vacante.
Seguro Sale: tampoco hubo ganador
En la modalidad Seguro Sale, tampoco se registraron ganadores con los diez aciertos.
Los números extraídos fueron:
03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 15 - 20 - 22
El premio de $10.108.753,92 quedó vacante y se informó que hubo 16 ganadores con nueve aciertos, uno de San Miguel de Tucumán y otro de Concepción, entre otros.
Diez ganadores del Número de Cartón
Como es habitual, el Número de Cartón repartió premios de $700.000 entre diez apostadores.
Los números favorecidos fueron:
198659
176856
168657
120979
160783
180319
192114
204960
149550
125684
Sorteo Especial
Además, el Sorteo Especial distribuyó cinco premios de $200.000 entre los siguientes participantes:
Juan Vallejo
Jusar Otaño
Norma Brizuela
Roberto Romano
Domingo Mendiolar
Se viene un nuevo pozo millonario
Con el premio principal nuevamente vacante, todas las miradas están puestas en el próximo sorteo del Tuqui 10, que se realizará el domingo 5 de julio, cuando estará en juego un pozo acumulado superior a 168 millones de pesos.