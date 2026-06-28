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Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este domingo 28 de junio

El próximo sorteo repartirá más de $168 millones.

Tuqui 10. Conocé los resultados del sorteo de este domingo 28 de junio.
Tuqui 10. Conocé los resultados del sorteo de este domingo 28 de junio.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó el domingo 28 de junio el sorteo N° 185 del Tuqui 10, el cual quedó vacante por falta de ganadores con diez aciertos.
  • El pozo de $132 millones quedó vacante al igual que el 'Seguro Sale'. No obstante, se entregaron premios menores mediante el 'Número de Cartón' y un sorteo especial.
  • El pozo principal acumulado se pondrá en juego el próximo domingo 5 de julio, donde el Tuqui 10 sorteará un premio estimado de más de 168 millones de pesos.
Resumen generado con IA

La Caja Popular de Ahorros realizó este domingo el sorteo N° 185 del Tuqui 10. No hubo ganadores con los diez aciertos y el pozo principal continúa acumulándose para el próximo sorteo.

El Tuqui 10 volvió a dejar vacante su premio mayor. En el sorteo N° 185, realizado este 28 de junio de 2026, ningún apostador logró acertar los diez números, por lo que el pozo millonario seguirá creciendo.

De esta manera, el próximo sorteo, previsto para el 5 de julio, pondrá en juego un premio estimado de $168.420.657,92 para quienes logren acertar la combinación ganadora.

Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este domingo 28 de junio

Los números ganadores del Tuqui 10

Los números sorteados fueron:

01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 12 - 15 - 18 - 20

El premio del sorteo, que ascendía a $132.730.104,32, quedó vacante.

Seguro Sale: tampoco hubo ganador

En la modalidad Seguro Sale, tampoco se registraron ganadores con los diez aciertos.

Los números extraídos fueron:

03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 15 - 20 - 22

El premio de $10.108.753,92 quedó vacante y se informó que hubo 16 ganadores con nueve aciertos, uno de San Miguel de Tucumán y otro de Concepción, entre otros.

Diez ganadores del Número de Cartón

Como es habitual, el Número de Cartón repartió premios de $700.000 entre diez apostadores.

Los números favorecidos fueron:

198659

176856

168657

120979

160783

180319

192114

204960

149550

125684

Sorteo Especial

Además, el Sorteo Especial distribuyó cinco premios de $200.000 entre los siguientes participantes:

Juan Vallejo

Jusar Otaño

Norma Brizuela

Roberto Romano

Domingo Mendiolar

Se viene un nuevo pozo millonario

Con el premio principal nuevamente vacante, todas las miradas están puestas en el próximo sorteo del Tuqui 10, que se realizará el domingo 5 de julio, cuando estará en juego un pozo acumulado superior a 168 millones de pesos.

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