San Miguel de Tucumán: detuvieron a un hombre acusado de agredir con un cuchillo y amenazar a su hija

Resumen para apurados
- La policía detuvo el viernes a un hombre de 47 años en San Miguel de Tucumán tras ser acusado de agredir con un cuchillo y amenazar a su hija en su domicilio.
- El operativo se inició tras un llamado al 911. La víctima sufrió heridas leves en una mano y denunció el ataque de su padre, quien fue localizado y capturado en las cercanías.
- La Fiscalía interviniente avaló la detención y dispuso que el sospechoso permanezca arrestado mientras avanza la investigación judicial por violencia familiar.
Un hombre de 47 años fue detenido luego de ser acusado de agredir con un cuchillo y amenazar a su hija durante un episodio de violencia familiar ocurrido el viernes por la noche en un domicilio ubicado sobre el pasaje 27 de Febrero, en San Miguel de Tucumán.
La intervención se produjo tras un llamado al Sistema de Emergencias 911, que alertó sobre una situación de violencia doméstica. Personal de la División Patrulleros, que realizaba recorridos preventivos en las inmediaciones, acudió de inmediato al lugar.
La víctima denunció amenazas y una agresión con un cuchillo
Al arribar a la vivienda, los efectivos entrevistaron a una joven mujer, quien manifestó que su padre se encontraba fuera de control, la había atacado con un cuchillo y la mantenía bajo amenazas.
Como consecuencia del hecho, la víctima sufrió una lesión leve en una de sus manos, según informaron fuentes policiales.
El acusado fue localizado y quedó detenido
Tras recabar la denuncia, los uniformados realizaron un operativo de búsqueda y lograron localizar al sospechoso en las inmediaciones del lugar.
El hombre fue inmediatamente aprehendido y trasladado a una unidad policial, donde quedó a disposición de la Justicia.
Desde la Fiscalía interviniente avalaron el procedimiento policial y dispusieron que el acusado permanezca detenido mientras avanza la investigación para esclarecer lo ocurrido.