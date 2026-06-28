Argentina ganó sin brillar, pero Scaloni se llevó lo que fue a buscar

Argentina no necesitó brillar ni imponerse desde lo táctico para vencer con comodidad por 3-1 a Jordania en el cierre de la fase de grupos. Lionel Scaloni apostó por un equipo alternativo, con variantes novedosas en el esquema, y no necesitó demasiado para que sus decisiones terminaran considerándose acertadas. Enfrente tuvo un conjunto asiático tan tímido como limitado, que cedió el protagonismo y le permitió a la Selección conseguir un doble premio: sumar rodaje en todas sus líneas y obtener una nueva victoria en la Copa del Mundo.
La formación presentó variantes en prácticamente todos sus puestos. Nicolás Otamendi y Marcos Senesi reemplazaron a los titulares Lisandro Martínez y Cristian Romero, mientras que Nicolás Tagliafico sumó minutos desde el inicio por primera vez tras la molestia muscular que sufrió en el amistoso previo ante Zambia. En el lateral derecho apareció la gran sorpresa: el tucumano Exequiel Palacios ofició de marcador de punta ante las dificultades físicas de Gonzalo Montiel y la necesidad de descansar del dueño del puesto, Nahuel Molina.
El medio campo ofreció una cara totalmente renovada. Leandro Paredes sumó minutos valiosos en su recuperación y fue el “5” tapón; delante de él, Giuliano Simeone hizo la banda derecha -cerrando en una línea de cinco sin pelota como lateral-, Nicolás Paz fue el conductor y reemplazante de Lionel Messi, y Giovani Lo Celso se ubicó como interior por izquierda. Arriba, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
El dibujo telefónico terminaba indicando algo parecido a un 4-1-3-2, pero con la pelota en juego el esquema fue totalmente flexible. Porque a veces fue una línea de cinco con Simeone cerrando por el costado derecho, a veces contó con un solo delantero porque tanto Julián como Lautaro acostumbraron a librarse de los centrales y ofrecerse como opción de pase entre líneas, y el medio campo -como ya acostumbra el equipo de Scaloni- intercambió roles y funciones constantemente.
Argentina dio la sensación de tener siempre controlado el desarrollo porque Jordania nunca logró desplegar del todo su propuesta. A priori, la idea era esperar bien agrupado atrás, intentando cerrar bien el medio y salir rápido de contraataque con envíos largos a sus extremos rápidos para dañar a la “Albiceleste” con unos pocos toques. Pero el conjunto asiático ni llegó a acomodarse en la cancha cuando rápidamente llegó el golazo de tiro libre de Lo Celso a apenas 18’ de su debut mundialista, el planteo jordano quedó rápidamente condicionado. Apenas minutos más tarde llegó el tanto de penal de Lautaro y el golpe fue aún más letal. En el complemento descontó con una buena jugada colectiva que denotó ciertos problemas defensivos en Argentina, pero luego Messi disipó cualquier preocupación.
Argentina ganó, pero no brilló en todo el partido. La explicación de esa sensación tal vez se explican desde el contexto y no desde el análisis táctico: jugadores que casi no habían compartido minutos juntos durante el torneo encontraron dificultades para mostrar el funcionamiento aceitado que suele ofrecer esta Selección. A su vez influía la urgencia del partido: el equipo no se jugaba nada desde los puntos. Aunque era importante ganar, el principal objetivo siempre fue sumar rodaje en aquellos jugadores que aún no habían participado en esta Copa del Mundo. La situación numérica del rival (ya sin chances antes de disputar este partido) terminó por generar que el duelo nunca alcanzara el voltaje que uno imagina en un escenario mundialista.
Por eso, más allá del resultado y del funcionamiento táctico colectivo, lo más importante para Scaloni fue que pudo analizar variantes, tanto desde las funciones como desde los nombres propios, y desde ahí sacar algunas conclusiones. Paz levantó muchísimo su nivel como conductor y relevo de Messi, Palacios cumplió en su rol improvisado, Lo Celso fue una de las figuras y se instala como una opción más que viable en el medio, y Lautaro se sacó la mufa convirtiendo por primera vez en Mundiales.
También dejó buenas sensaciones el ingreso de Valentín Barco entró muy bien y puede meter presión y, por último pero no menos importante, Tagliafico y Paredes están bien y pueden jugar en caso de que el DT los requiera. En contraparte, la “Araña” está mejor desde lo físico, aunque aún algo oxidada desde lo futbolístico. Thiago Almada marcó la diferencia cuando entró y, bueno, Messi volvió a ser Messi.
Así, ahora Scaloni preparará el duelo ante Cabo Verde por los 16avos de final con muchas más certezas que antes de este 3-1. El bloc de notas está explotado, la pizarra llena y se vendrán largas charlas junto a su cuerpo técnico para planificar qué propondrá el equipo en el primer partido de la fase eliminatoria de este Mundial.