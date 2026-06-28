Argentina ganó sin brillar, pero Scaloni se llevó lo que fue a buscar

Argentina ganó, pero no brilló en todo el partido. La explicación de esa sensación tal vez se explican desde el contexto y no desde el análisis táctico: jugadores que casi no habían compartido minutos juntos durante el torneo encontraron dificultades para mostrar el funcionamiento aceitado que suele ofrecer esta Selección. A su vez influía la urgencia del partido: el equipo no se jugaba nada desde los puntos. Aunque era importante ganar, el principal objetivo siempre fue sumar rodaje en aquellos jugadores que aún no habían participado en esta Copa del Mundo. La situación numérica del rival (ya sin chances antes de disputar este partido) terminó por generar que el duelo nunca alcanzara el voltaje que uno imagina en un escenario mundialista.