Copa del Mundo

La llamativa reacción de Lionel Messi al golazo de tiro libre de Giovani Lo Celso ante Jordania

El capitán siguió el partido desde el banco y celebró con una amplia sonrisa el primer tanto del mediocampista en una Copa del Mundo, en la victoria parcial de Argentina.

SONRISA. Messi celebró desde el banco el golazo de tiro libre de Lo Celso frente a Jordania.
SONRISA. Messi celebró desde el banco el golazo de tiro libre de Lo Celso frente a Jordania.
27 Junio 2026

La selección argentina abrió el marcador frente a Jordania con un golazo de tiro libre de Giovani Lo Celso, una de las novedades en el equipo alternativo que presentó Lionel Scaloni para la tercera fecha del grupo J del Mundial 2026. Desde el banco de suplentes, Lionel Messi siguió atentamente la ejecución y reaccionó con una sonrisa apenas la pelota ingresó al arco.

Las cámaras de la transmisión oficial enfocaron al capitán de la Albiceleste segundos después del gol. Sentado junto a sus compañeros, Messi aplaudió la conquista y mostró un gesto de satisfacción por el tanto del volante, que disputó su primer partido como titular en esta Copa del Mundo.

Antes de convertir de pelota parada, Lo Celso ya había festejado otra vez en los primeros minutos del encuentro. Sin embargo, esa conquista fue anulada por posición adelantada luego de una asistencia de Julián Álvarez, que lo había dejado mano a mano con el arquero jordano.

Dominio de la Selección

Con una formación alternativa y varios habituales suplentes desde el inicio, Argentina volvió a dominar el desarrollo del juego. Después de asegurar la clasificación con las victorias sobre Argelia y Austria, el cuerpo técnico aprovechó el duelo para administrar cargas y dar minutos a futbolistas que habían tenido escasa participación.

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