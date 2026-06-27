La llamativa reacción de Lionel Messi al golazo de tiro libre de Giovani Lo Celso ante Jordania

La selección argentina abrió el marcador frente a Jordania con un golazo de tiro libre de Giovani Lo Celso, una de las novedades en el equipo alternativo que presentó Lionel Scaloni para la tercera fecha del grupo J del Mundial 2026. Desde el banco de suplentes, Lionel Messi siguió atentamente la ejecución y reaccionó con una sonrisa apenas la pelota ingresó al arco.