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Economía hacia el Sur, la cordillera y el frío, por ahora

El Indec presentó la información sobre el nivel de actividad en el primer trimestre de este año, que creció 2,3 por ciento en términos reales comparado con el primer trimestre de 2025.

Por Gustavo Wallberg Hace 1 Hs

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