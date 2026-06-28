OpiniónColumnas Economía hacia el Sur, la cordillera y el frío, por ahora El Indec presentó la información sobre el nivel de actividad en el primer trimestre de este año, que creció 2,3 por ciento en términos reales comparado con el primer trimestre de 2025. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Gustavo Wallberg Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Tucumán Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS ¿Quién planifica el futuro de Tucumán? Desafectar hoy, lamentar mañana Lo más popular Clarividente, Tomás Eloy Martínez vio el país de hoy en 1991 Manuel Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete tras el escándalo de su declaración jurada El que deja de aprender queda fuera del sistema: la frase que resume el futuro del trabajo Llegó de Nueva Zelanda sin hablar español: ahora es hincha de Argentina y Boca Cartas al pie: Bilardo, Menotti y el detalle que cambió para siempre el fútbol Ranking notas premium A dos semanas de la demanda para adelantar las elecciones provinciales, piden que se dicte sentencia Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027 Alertan sobre la falta de identidad territorial en la Capital Columna previsional: choferes - regímenes especiales Escenas de la vida conyugal argentina