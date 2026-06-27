Quién es Alejandro Guyot, la ex pareja de Ernestina Pais y padre de su único hijo

Una historia de amor detrás de los éxitos

Alejandro Guyot y Ernestina Pais se conocieron a comienzos de los 2000, el preludio de una de las décadas más exitosas en la carrera de la actriz. Antes de Sabés o Sonás, Somos Radio AM 530 o Mañanas Informales, programas que en su mayoría le valieron el premio Martín Fierro. El encuentro se dio justamente en ámbitos vinculados a la cultura y el periodismo, espacios en que ambos ya se destacaban. Los dos participaron de la revista francesa Los Inrockuptibles, donde Pais ejerció como cofundadora junto a Juan Di Natale.