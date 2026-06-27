Quién es Alejandro Guyot, la ex pareja de Ernestina Pais y padre de su único hijo

Resumen para apurados
- Tras la muerte de Ernestina Pais el viernes en un accidente ferroviario, trascendió el perfil de Alejandro Guyot, destacado fotógrafo, su ex pareja y padre de su único hijo.
- Se conocieron en los 2000 y compartieron una relación de diez años. Tras su separación, mantuvieron un fuerte vínculo de copaternidad y mutuo apoyo durante las crisis familiares.
- El rol de Guyot cobra relevancia pública tras el deceso de la conductora, consolidándose como el principal sostén de su hijo Benicio ante esta trágica e imprevista pérdida.
La vida de Ernestina Pais, actriz y conductora que falleció este viernes a causa de un accidente ferroviario, estuvo marcada por los éxitos televisivos, la prensa gráfica, la radio y la permanencia constante en la TV de aire. Pero también hubo historias en su vida privada, algunas más dolorosas y otras para el recuerdo. Ese fue el caso de su vínculo con Alejandro Guyot, padre de su único hijo, ex pareja y compañero de vida.
Alejandro Guyot es un reconocido fotógrafo, quien trabajó para destacados medios nacionales e internacionales como La Nación, Inrockuptibles, Piauí, El Mercurio y El País. Además, realizó la reconocida muestra Escritores, un proyecto fotográfico en el que retrató a destacados autores argentinos y extranjeros, consolidándose como uno de los retratistas más prestigiosos del país.
Aunque no es muy activo en sus redes sociales, donde se presenta como @fotoguyot, allí se revela lo diversa de su obra, destacándose los retratos a Charly García, Willem Dafoe en el Museo Malba, Jorge Lanata o hasta el reconocido productor musical Bizarrap. Su estilo se caracteriza por retratos sensibles y escenas que transmiten profundidad emocional.
Una historia de amor detrás de los éxitos
Alejandro Guyot y Ernestina Pais se conocieron a comienzos de los 2000, el preludio de una de las décadas más exitosas en la carrera de la actriz. Antes de Sabés o Sonás, Somos Radio AM 530 o Mañanas Informales, programas que en su mayoría le valieron el premio Martín Fierro. El encuentro se dio justamente en ámbitos vinculados a la cultura y el periodismo, espacios en que ambos ya se destacaban. Los dos participaron de la revista francesa Los Inrockuptibles, donde Pais ejerció como cofundadora junto a Juan Di Natale.
De su relación nació Benicio, en el año 2004, quien ahora tiene 22 años y siempre permaneció alejado de la exposición mediática gracias al cuidado de sus padres.
Por más de 10 años, Pais y Guyot permanecieron juntos aunque siguiendo una dinámica por fuera de los modelos tradicionales. Ambos priorizaban sus espacios personales y, si bien compartían su día a día, mantenían una dinámica de vida poco convencional, una decisión que les permitió sostener el vínculo durante varios años.
La separación y un lazo que continuó a pesar del tiempo
A pesar de la separación, Pais y Guyot continuaron compartiendo la crianza de su hijo. El fotógrafo se convirtió en un apoyo constante en momentos de crisis. Su presencia fue clave en la vida familiar, incluso cuando las circunstancias personales de la periodista atravesaron etapas complejas y expuestas públicamente.
El vínculo con Benicio es uno de los aspectos más destacados de la vida de Guyot. El joven atravesó un proceso de internación, y su padre estuvo presente como sostén emocional. En redes sociales, Benicio compartió una imagen abrazado a Guyot con la frase “Te amo, pá”, reflejando la cercanía y el afecto que los une.
En el plano personal, desde hace varios años mantiene una relación con la periodista y escritora Josefina Licitra. La pareja disfruta de actividades familiares junto a sus respectivos hijos.