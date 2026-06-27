Falseó una receta médica y deberá pagar $2 millones

El primer caso se registró en Yerba Buena y se descubrió casi de casualidad. Un cadete se presentó en un centro médico para pedirle a una médica que le corrigiera una receta que había emitido supuestamente ella y que luego fue presentada para la compra de un medicamento. Según explicó la auxiliar fiscal Emely Rafael, la profesional constató de inmediato que el documento correspondía a un formato antiguo que ya no utilizaba. Asimismo, confirmó que la letra, la firma y el sello no le pertenecían. La médica retuvo el recetario apócrifo junto con la factura de la farmacia que estaba abrochada por detrás y posteriormente entregó todo el material a las autoridades judiciales como prueba.