Falsificación de sellos y documentos médicos: imputan a una mujer en Tucumán y ordenan su prisión preventiva

Por una serie de hechos ocurridos entre febrero y octubre de este año, la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II del Ministerio Fiscal imputó a Brisa Rocío Fernández por el delito de falsificación y uso de documento falso en concurso real.
Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás, por delegación del fiscal subrogante José Sanjuán, presentó los elementos de prueba recolectados y solicitó que se dicte prisión preventiva por 44 días. Según fundamentó, existen riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
“La acusada desplegó una actividad sistemática dedicada a la confección y utilización de documentación médica apócrifa, afectando la fe pública y la confianza en los organismos sanitarios y educativos. El hallazgo de múltiples sellos profesionales falsos y formularios adulterados demuestra la planificación de su accionar y la posibilidad de reiteración delictiva si recupera la libertad”, expresó Briz Tomás.
La Defensa se opuso al pedido y planteó que no existe riesgo procesal, por lo que solicitó una medida menos gravosa. Sin embargo, tras escuchar a ambas partes, la jueza resolvió dictar prisión preventiva por 27 días, mientras avanza la investigación penal preparatoria.
Los hechos
El primer hecho ocurrió el 17 de febrero, cuando Brisa Rocío Fernández valiéndose de un sello profesional falso confeccionado por ella misma, correspondiente a una médica real, elaboró una ficha médica para ingreso escolar a nombre de una menor, consignando datos falsos como peso, talla, presión arterial, carnet de vacunas completo y aptitud médica, ocasionando un perjuicio a la fe pública.
El 6 de septiembre de 2025, Fernández confeccionó un certificado médico apócrifo utilizando un recetario con sellos falsos del Hospital Avellaneda, lugar donde la profesional médica cuya identidad usurpó no presta servicios. En dicho documento se consignó falsamente un diagnóstico de gastroenteritis y se recomendó reposo por tres días a favor de otra persona, incluyendo firma y sello falsificados.
El 22 de octubre de 2025, durante un allanamiento en su domicilio ubicado en barrio San Miguel, se hallaron tres sellos medalla pertenecientes al Ministerio de Educación, al Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda, al SIPROSA y a la Oficina de Trámites Ciudadanos, además de 22 sellos profesionales pertenecientes a distintos médicos, odontólogos y técnicos de la salud. Según la investigación, todos habrían sido confeccionados fraudulentamente por Fernández con el propósito de utilizarlos en la creación de certificados médicos falsos, fichas adulteradas y otros documentos apócrifos.