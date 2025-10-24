Falsificación de sellos y documentos médicos: imputan a una mujer en Tucumán y ordenan su prisión preventiva

El 22 de octubre de 2025, durante un allanamiento en su domicilio ubicado en barrio San Miguel, se hallaron tres sellos medalla pertenecientes al Ministerio de Educación, al Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda, al SIPROSA y a la Oficina de Trámites Ciudadanos, además de 22 sellos profesionales pertenecientes a distintos médicos, odontólogos y técnicos de la salud. Según la investigación, todos habrían sido confeccionados fraudulentamente por Fernández con el propósito de utilizarlos en la creación de certificados médicos falsos, fichas adulteradas y otros documentos apócrifos.