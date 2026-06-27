ArTuc es una feria donde todo puede parecer arte

Biomba Galería y Biga: Carlota Beltrame, en dos muestras

La propuesta de Biomba Galería se desdobla: además de tener su stand en ArTuc, hoy a las 11 se inaugurará la exposición de Guillermo Rodríguez en su espacio propio de Santa Fe 240. La muestra “Albor” -foto- tiene texto de sala de Carlota Beltrame, quien escribió: “la obra de Guillermo no sólo alumbra nuestro rincón en el planeta, sino que se extiende rápidamente al amplio mundo del arte en el que constelan el mito, el juego y el rito”. Beltrame, además, es la curadora de “La mano piensa. Génesis de una poética”, en la cual Biga Art Gallery trae a ArTuc a artistas de la región: Alejandro López, Bernardo Corces, María Daud, Diego Gelatti, Roque Manzarás, Virginia Ríos y Diego Alexis Sarmiento. “¿En qué momento nace una idea? Nos referimos a ese instante en el que, por fuera de toda precisión analítica, comienzan a aparecer recuerdos asociaciones y sentimientos que paulatinamente van manifestándose y tomando forma en la intimidad de la mano”, afirma Carlota en su presentación. En la feria de arte contemporáneo que tiene lugar en Cebil Redondo hay un stand con el nombre de Beltrame y en su homenaje, donde se exhibe una de sus creaciones y se detalla su trayectoria. Otra iniciativa similar se montó por Sandro Pereira, para destacar su desarrollo en la plástica tucumana y nacional.



