ArTuc es una feria donde todo puede parecer arte

Por unos minutos, nadie supo bien qué estaba pasando. Ya casi al final de la inauguración de ArTuc, en la noche del jueves, después de la formalidad del corte de cintas y cuando la prensa se acercaba a hablar con los organizadores, una mujer cruzó parte del salón con un velo negro de tul sobre la cabeza, totalmente desnuda y una frase escrita en la espalda: “En Afganistán están cazando niñas”.
No gritó, no interrumpió, no pidió atención: simplemente caminó entre la gente que la miraba como una expresión más de lo contemporáneo, en el campo de la performance. Su presencia silenciosa alcanzó para que el aire cambiara.
Algunos asistentes abrieron los ojos con sorpresa. Otros se quedaron quietos. Nadie sabía si mirar de frente o desviar la vista ante la desnudez expuesta. En una feria de arte contemporáneo, incluso lo inesperado parecía entrar en el lenguaje de la velada.
Cuando personal de seguridad se le acercó, algunos entendieron que su presencia no formaba parte de la programación. Sin disturbios ni quejas, la protagonista se cubrió y se retiró del lugar. Si no ocurría nada, la escena podría haber pasado como una intervención más.
ArTuc abrió ayer -ya a público- su primera edición en el salón Julio Argentino Roca de la Sociedad Rural de Tucumán (avenida Camino del Perú 1,050, Cebil Redondo, Yerba Buena), que se transformó en un espacio de stands, obras y recorridos para artistas, galeristas y público. Hoy y mañana continuarán las actividades.
En la preinauguración reservada a invitados también se entregaron premios adquisición a Valentina Piñeiro, de Radar Galería; Soledad Sánchez y Karla Buzo, de La Arte Contemporánea de Salta; Gaspar Núñez, artista tucumano que está representado por la porteña galería Gabelich Contemporáneo; Sofía Casadey, de Consultorio; y Pablo Guiot, de Biomba.
Además, Fulana Galería ganó un stand gratuito para la próxima edición de la Feria de Arte de Salta y Nymino Alba obtuvo una beca de formación de Crudo Arte Contemporáneo.
La feria, dirigida por Fredesvinda Denis y Juan Grande, llegó con una carga que excede la agenda cultural de un fin de semana. Tucumán tiene tradición artística, con una Facultad de Artes de la UNT con peso formativo, artistas reconocidos dentro y fuera del país y una escena que, desde hace años, discutía la necesidad de tener un evento propio de estas características. ArTuc apareció en ese punto: como una apuesta para mostrar, ordenar y activar un mercado de arte local, con el impulso al coleccionismo como una de las necesidades. Todo se enmarca en una iniciativa que tiene proyección federal y nacional.
Mirar más de una vez
La primera impresión al tratar de recorrer todo lo expuesto fue de abundancia. Había mucho para ver y no todo se revelaba en una primera pasada. En algunos stands, el color atrapaba desde lejos; en otros, el detalle obligaba a acercarse. Había pinturas, textiles, objetos, obras geométricas, piezas con luces, retratos intervenidos, cuerpos fragmentados, imágenes pop, materiales orgánicos y trabajos difíciles de encasillar.
Una pared reunía dibujos pequeños, enmarcados en madera clara, con cuerpos, gestos y escenas entre lo íntimo, lo humorístico y lo extraño, realizados por Fepi Farina. Más adelante, una pieza textil de colores intensos cortaba el blanco del stand con relieves, lanas y formas orgánicas, creaciones de Jéssica Morillo. En otro sector, retratos de Katy Bainotti, cubiertos por lápices, botones, cuentas y pequeños objetos, convertían una cara en territorio de memoria. Y todo eso era una pequeña muestra de todo lo que estaba al alcance de los sentidos.
Esa variedad fue parte del atractivo. La megaferia (más de 500 obras, más de 200 artistas) funcionó también como plan: un lugar para pasarla bien, mirar sin miedo, hablar con artistas, descubrir materiales y dejarse sorprender por obras que pedían una segunda vuelta.
La propuesta reúne una treintena de galerías de Tucumán, Salta, Jujuy, Buenos Aires y Rosario; proyectos jóvenes tucumanos como Maskay Gallery y Divina Yunta; espacios vinculados con tecnología aplicada a galerías; y homenajes a Sandro Pereira y Carlota Beltrame, dos figuras centrales del arte local. También hay charlas, visitas guiadas, debates, iniciativas para quienes quieren comprar y mucho más.
Escena en movimiento
Durante los discursos inaugurales, ArTuc fue presentada como un desafío necesario y como un punto de encuentro vivo. Declarada de interés turístico, se destacó a Tucumán como tierra de creadores, con artistas de voz propia y una escena que merece mayor circulación. También participaron de la apertura el titular del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, y la empresaria Catalina Lonac, entre un variopinto despliegue de interesados, que incluyeron a los primeros compradores.
El coleccionismo
Los premios entregados no fueron un detalle menor. En una provincia donde el coleccionismo todavía aparece como una práctica incipiente, la compra de obra, la validación de galerías y la presencia de jurados y coleccionistas ayudan a ordenar un circuito. ArTuc no sólo exhibe obras: también instala preguntas sobre precios, ventas, circulación, gestión cultural y sostenimiento económico.
La noche se vivió como un festejo anhelado en tiempos difíciles para la cultura. Había artistas que se saludaban de un espacio al otro, galeristas que explicaban obras con entusiasmo, visitantes que preguntaban cuánto valía una obra y otros que sólo caminaban con curiosidad. En un mismo salón convivían proyectos jóvenes, galerías con trayectoria, obras de artistas consagrados y piezas que recién empiezan a circular.
Ese cruce quizás sea el mayor valor de esta iniciativa. Permite que Tucumán se mire dentro de un mapa más amplio, sin perder su identidad. También acerca al público una idea que muchas veces parece lejana: el arte contemporáneo no es sólo para entendidos. Puede incomodar, divertir, emocionar, exigir paciencia o provocar preguntas. Y sobre todo sorprender y empujar barreras, como pasó con la mujer desnuda hasta que se entendió lo que pasaba.
En la Sociedad Rural hay colores, texturas, premios, discursos, obras que se vendieron y artistas que celebraron. También hay momentos que desacomodarán la mirada y obligarán a preguntarse qué se espera ver en una feria de arte contemporáneo. Todo eso formó parte de la primera postal de ArTuc. Un espacio que no sólo abrió sus puertas: abrió una conversación pendiente.
Biomba Galería y Biga: Carlota Beltrame, en dos muestras
La propuesta de Biomba Galería se desdobla: además de tener su stand en ArTuc, hoy a las 11 se inaugurará la exposición de Guillermo Rodríguez en su espacio propio de Santa Fe 240. La muestra “Albor” -foto- tiene texto de sala de Carlota Beltrame, quien escribió: “la obra de Guillermo no sólo alumbra nuestro rincón en el planeta, sino que se extiende rápidamente al amplio mundo del arte en el que constelan el mito, el juego y el rito”. Beltrame, además, es la curadora de “La mano piensa. Génesis de una poética”, en la cual Biga Art Gallery trae a ArTuc a artistas de la región: Alejandro López, Bernardo Corces, María Daud, Diego Gelatti, Roque Manzarás, Virginia Ríos y Diego Alexis Sarmiento. “¿En qué momento nace una idea? Nos referimos a ese instante en el que, por fuera de toda precisión analítica, comienzan a aparecer recuerdos asociaciones y sentimientos que paulatinamente van manifestándose y tomando forma en la intimidad de la mano”, afirma Carlota en su presentación. En la feria de arte contemporáneo que tiene lugar en Cebil Redondo hay un stand con el nombre de Beltrame y en su homenaje, donde se exhibe una de sus creaciones y se detalla su trayectoria. Otra iniciativa similar se montó por Sandro Pereira, para destacar su desarrollo en la plástica tucumana y nacional.