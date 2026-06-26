Feria ArTuc: el arte contemporáneo del país invita a la Sociedad Rural

La propuesta encierra un gran desafío: crear en Tucumán la feria de arte contemporáneo más importante del NOA, con el propósito de que no sea un episodio aislado sino algo que se perpetúe en los años, y el objetivo de conformar y potenciar un mercado de consumo cultural y artístico que permita a los artistas vivir de sus producciones a través del desarrollo del coleccionismo privado.
Detrás de esa idea, Fredesvinda Denis y Juan Grande montaron ArTuc, que hoy a las 17 abrirá sus puertas al público en la Sociedad Rural de Tucumán hasta el domingo (ayer hubo una preinauguración reservada sólo a invitados especiales). En el gran salón de avenida Camino del Perú 1.050 (Cebil Redondo, Yerba Buena) se exhiben para la venta más de 500 obras de dos centenares de artistas, representados por una treintena de galerías de todo el país, lo que habla por sí solo del volumen de un proyecto que encierra todas las variedades que conforman la actualidad de las artes visuales argentinas.
Por Tucumán intervienen Biomba Galería, Rusia/Galería, Consultorio, Nivel 2, Cova d’Art, Fausto Galería, Casa Aconquija, Estudio Abasto, Radar Galería, Galpón 20.99, Fulana Galería, Linde Contemporánea y Maleza Estudio, junto a los proyectos jóvenes Maskay Gallery y Divina Yunta. También participarán, por Salta, BAC Galería, La Arte Galería y Mamoré Arte; por Jujuy, Guilla Galería y Cobalto Espacio de Arte; y por Buenos Aires, Pólvora, El Local, Roseum Arte Contemporáneo, Crudo Arte Contemporáneo (también presente en Rosario), Galería Vía Monte, Gbelich Contemporáneo y Departamento 112. De esta forma se potencia la mirada federal con la presencia de referentes de todo el país.
Referente artístico y cultural
La trascendencia de la iniciativa le hizo merecer el Sello Distinción Marca Tucumán, la certificación otorgada por el Gobierno provincial a través del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán. La distinción se vincula con la posibilidad de posicionar a ArTuc como un referente artístico y cultural del NOA
La agenda a desarrollar en estos tres días no se limita a las exposiciones: incluirá conversatorios; espacios de encuentros entre público y artistas; charlas de iniciación al coleccionismo y la implementación del programa “Mi primera obra” (pensado para quienes desean iniciarse en la compra de arte con asesoramiento personalizado y beneficios especiales); visitas guiadas y recorridos técnicos junto al equipo de producción y montaje, lo que permitirá conocer de cerca aspectos vinculados a la realización artística de las obras, al diseño arquitectónico de los stands y a la organización de eventos de gran escala. También habrá reconocimientos especiales a Sandro Pereira y a Carlota Beltrame por sus trayectorias.