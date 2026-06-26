Feria ArTuc: el arte contemporáneo del país invita a la Sociedad Rural

La agenda a desarrollar en estos tres días no se limita a las exposiciones: incluirá conversatorios; espacios de encuentros entre público y artistas; charlas de iniciación al coleccionismo y la implementación del programa “Mi primera obra” (pensado para quienes desean iniciarse en la compra de arte con asesoramiento personalizado y beneficios especiales); visitas guiadas y recorridos técnicos junto al equipo de producción y montaje, lo que permitirá conocer de cerca aspectos vinculados a la realización artística de las obras, al diseño arquitectónico de los stands y a la organización de eventos de gran escala. También habrá reconocimientos especiales a Sandro Pereira y a Carlota Beltrame por sus trayectorias.