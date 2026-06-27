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Recital en Tucumán: la emoción que atraviesan los temas sin tiempo de Soda Stereo

El Cuarto Soda vuelve a Tucumán con un show tributo que es más que un listado de canciones. Letras que hablan de momentos de vida de millones de personas y que no pierden actualidad en América Latina.

DESAFÍO. El Cuarto Soda propone una experiencia completa que apunta a las emociones, en un tributo distinto.
DESAFÍO. El Cuarto Soda propone una experiencia completa que apunta a las emociones, en un tributo distinto.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 6 Hs

Es una obviedad de que el partido entre la Argentina y Jordania concentra la mayor parte de la atención en la jornada de hoy, lo que acota y obliga a reacomodar la agenda de propuestas artísticas. Una de los cambios impuestos por el fútbol afecta al show de El Cuarto Soda, que adelantó su recital para las 20 en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479), así que los fans podrán disfrutar del tributo a Soda Stereo y luego ver la selección nacional.

La banda en gira está integrada por Brian Tolenti, Gabriel Muscio, Diego Sánchez y Gonzalo Lorenzo, y es una de las más importantes y respetadas de la escena latinoamericana por la fidelidad de su propuesta. Su nueva llegada a la provincia se concreta luego de haber realizado, durante el año pasado, una extensa gira que la llevó por Chile, Colombia, Perú, México, Uruguay, Paraguay y distintas provincias con “Clásicos totales”, para redondear 124 shows en 120 ciudades. Y en esta temporada, los viajes son una constante que la llevará a América Central, México y Europa, aparte de repetir otros destinos.

Esa trascendencia internacional de los temas de Soda Stereo tiene su razón de ser. “Hay una combinación de factores que raramente se dan juntos en una misma formación. Primero, la visión artística: Gustavo Cerati pensaba la música de manera integral, como un universo completo donde el sonido, la imagen, las letras y la puesta en escena formaban un todo coherente, lo que era una rareza en el rock latinoamericano de los 80 y 90. Segundo, la ambición sin arrogancia: buscaban siempre ir más lejos, explorar el new wave, el pop, el ambient, la electrónica, pero nunca perdiendo de vista la canción. Y tercero, algo más difícil de definir pero muy real: tenían una elegancia natural. No había nada forzado en lo que hacían. Todo fluía desde un lugar genuino. Esa combinación de ambición, inteligencia y autenticidad es lo que los separa del resto”, afirma Tolenti, en diálogo con LA GACETA.

- ¿Qué hace que su música siga interpelando a generaciones que no vivieron su época de oro?

- Soda logró escribir desde lo personal sin quedar atrapados en su tiempo. Sus letras hablan de deseo, de pérdida, de búsqueda, de esa sensación de estar siempre en el borde de algo. Eso no caduca. Un chico de 17 años que escucha “Persiana americana” hoy, siente exactamente lo mismo que alguien de 1987, porque la canción no habla de una época sino de una emoción, y eso no tienen fecha de vencimiento. Además, Cerati tenía una manera de construir imágenes que era casi literaria, muy pocas veces vista en el rock en castellano. Eso genera que sus canciones no se agoten con las escuchas, siempre aparece algo nuevo.

- ¿Innovaron en la forma de componer?

- Sus canciones tienen varias capas. La primera es puramente musical: Soda construía canciones con una arquitectura impecable. No había nada de relleno. Cada nota, cada silencio, cada textura tenía una razón de ser. La segunda capa es cultural: fueron la banda que demostró que el rock en español podía sonar tan grande, tan ambicioso y tan sofisticado como cualquier referencia anglosajona. Eso fue revolucionario y sigue siéndolo, porque abrió una puerta que todavía hoy sigue abierta. Y la tercera capa, que para mí es la más poderosa, es que está atada a momentos de vida de millones de personas. Primeros amores, despedidas, viajes, duelos... Cuando suena una canción de ellos, remite a todo lo que quien la escucha vivió. Eso es indestructible.

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- ¿Hay decisiones artísticas propias en el tributo o el objetivo es la fidelidad total a la obra original?

- Las dos cosas coexisten y esa tensión es, justamente, lo más interesante del proyecto. Hay una fidelidad profunda a la esencia de su música, sus armonías, sus texturas, la atmósfera tan particular que Soda sabía crear. No podríamos ni querríamos traicionar eso. Pero al mismo tiempo, somos otros cuerpos, otras voces, otra historia, lo que inevitablemente aparece. La interpretación nunca es neutral. Cada vez que tomamos una canción y la pasamos por nuestra experiencia, algo se transforma sutilmente. No la cambiamos, pero la habitamos a nuestra manera. Es la prueba de que esa música es lo suficientemente grande como para ser vivida de múltiples formas.

- ¿Cuál es la experiencia que quieren generar en el público?

- Queremos que la gente viaje. Que cuando apaguen las luces y empiece el primer acorde, algo se les mueva adentro. No buscamos la nostalgia como fin en sí mismo; eso puede ser algo muy pequeño si no se la transforma en algo. Lo que nos interesa es que cada persona en esa sala conecte con alguna parte de sí misma que tenía guardada. Que llore si tiene ganas de llorar, que baile si tiene ganas de bailar, que cierre los ojos y vea la cara de alguien que ya no está. El rock en vivo tiene ese poder catártico enorme, y Soda potencia eso porque su música ya viene cargada emocionalmente. Solo tenemos que crear las condiciones para que eso suceda.

- ¿Dónde está el límite entre el homenaje y la interpretación propia, cuánto de ustedes hay en cada show?

- Es una pregunta que nos hacemos constantemente y que, honestamente, no tiene una respuesta fija. Al principio del proyecto éramos más obsesivos con la exactitud, con reproducir cada detalle. Con el tiempo entendimos que eso puede convertir el recital en un ejercicio técnico muy frío. La música necesita temperatura humana. Entonces encontramos un equilibrio: respetamos la estructura, los arreglos, la armonía, la atmósfera. Pero en la ejecución, en la presencia escénica, en cómo respiramos esa música, somos completamente nosotros. Diría que en cada show hay un 80% de Soda y un 20% nuestro, pero es lo que hace que el show esté vivo y no sea una copia.

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- ¿Qué significó la gira del año pasado para el proyecto?

- Fue transformadora en un sentido que no esperábamos. Nos llevó a lugares donde el vínculo de la gente con Soda tiene una intensidad particular, casi sagrada. Hubo noches en que terminábamos un tema y el silencio que venía antes del aplauso duraba varios segundos. Eso te marca. También aprendimos que el homenaje no le pertenece a quienes lo hacemos, le pertenece al público. Hay personas que vienen con la remera del “Me verás volver” con sus hijos, llorando desde antes de que empecemos. Eso nos da una responsabilidad enorme y al mismo tiempo una motivación que no se puede fabricar.

- ¿Soda tiene herederos?

- El ADN de Soda está en todas partes, aunque a veces de manera inconsciente, como en la manera de mezclar géneros sin perder identidad, en la importancia que le dan a la producción y al sonido como parte del mensaje. Se nota en Los Fabulosos Cadillacs, Zoé, Café Tacvba, incluso artistas más contemporáneos como Rubén Albarrán o algunos proyectos del indie argentino actual. Lo más llamativo es que la influencia de Soda aparece también en el pop masivo: hay una sensibilidad melódica, una forma de construir el estribillo, que viene directamente de esa escuela. Son herederos sin saberlo, y eso es la mejor prueba de la magnitud de su legado.

- ¿Qué tiene el show tributo suyo que no tienen los muchos otros que circulan?

- No me gusta hablar en términos de competencia con otros; todos los que hacemos esto con honestidad estamos aportando algo valioso. Nuestra obsesión no es la imitación, es la transmisión. Nos importa profundamente que la música llegue, que impacte, que deje huella. Nuestro show es una experiencia completa, no una lista de canciones. Hay una dramaturgia, una intención emocional en el orden de los temas, en las luces, en los silencios. La gente que nos ve por segunda o tercera vez nos dice que algo cambió de la anterior. Para nosotros, es el mayor indicador de que estamos haciendo las cosas bien.

Fiesta ricotera: rock en distintos espacios

En el Club Atlético Santa Ana (sobre Ruta 332) habrá una Fiesta Ricotera, con un repaso de los mejores temas de Los Redonditos de Ricota y el Indio Solari, con entrada gratuita, y que serán interpretados por Suerte Vagabunda y otras bandas tucumanas. Otra propuesta con acceso libre tendrá lugar, luego del partido mundialista de la Argentina contra Jordania, en José Cuervo (Miguel Lillo 352), donde se presentará Inoxidable Pasión con las canciones de Callejeros. Reveneno estará actuando, antes del fútbol, en Cumpitas (avenida Aconquija 1.900). En Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611) la propuesta rockera será en formato karaoke, a micrófono abierto.

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