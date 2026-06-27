Recital en Tucumán: la emoción que atraviesan los temas sin tiempo de Soda Stereo

Esa trascendencia internacional de los temas de Soda Stereo tiene su razón de ser. “Hay una combinación de factores que raramente se dan juntos en una misma formación. Primero, la visión artística: Gustavo Cerati pensaba la música de manera integral, como un universo completo donde el sonido, la imagen, las letras y la puesta en escena formaban un todo coherente, lo que era una rareza en el rock latinoamericano de los 80 y 90. Segundo, la ambición sin arrogancia: buscaban siempre ir más lejos, explorar el new wave, el pop, el ambient, la electrónica, pero nunca perdiendo de vista la canción. Y tercero, algo más difícil de definir pero muy real: tenían una elegancia natural. No había nada forzado en lo que hacían. Todo fluía desde un lugar genuino. Esa combinación de ambición, inteligencia y autenticidad es lo que los separa del resto”, afirma Tolenti, en diálogo con LA GACETA.