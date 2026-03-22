Volvió Soda Stereo: así fue Ecos, el show que "revivió" a Gustavo Cerati y emocionó a los fans

Soda Stero, la mitica banda del rock nacional que dejó un extenso legado para las generaciones posteriores, estrenó su nuevo show llamado Ecos. Con la participación de Carly Alberti, Zeta Bosio y la imagen recreada de Gustavo Cerati, lo que llamó la atención para muchos sin estar seguros por el novedoso mecanismo.
Con casi 500.000 entradas vendidas en toda la región, una vez terminado el debut, el grupo anunció dos nuevas fechas en el Arena de Buenos Aires, para el 11 y 14 de junio. Las entradas estarán a la venta a partir del 23 de marzo.
“Una experiencia creada para vivir en presente” y “Ecos es para sentir“, fueron los slogans usados para vender la previa del show que se llevó a cabo durante la noche del sabado 21 en el Mocistar Arena. Además del holograma que contenía la voz y las guitarras del difunto Cerati, participaron grandes músicos como Marcelo Moura (Virus), Walas (Massacre), Leo García, Emiliano Brancciari (NTVG) y Alejandro Lerner, entre otros.
Las palabras de los Soda Stereo que idearon el show
“Nos dimos cuenta de que Gustavo es irremplazable y que el único que lo puede reemplazar es él mismo”, describió Laura Cerati, hermana del recordado artista. Charly y Zeta dejaron en claro que “Ecos” no es un homenaje, un tributo o una película: "es vanguardia".
También, los integrantes de Soda pidieron no grabar con los celulares y vivir la experiencia como en “los viejos buenos tiempos”. Según detalla Rolling Stone, Santiago Bilinkis, una de las figuras más influyentes de Argentina en los campos de la tecnología, el emprendimiento y la divulgación científica, filmó un video explicando la ciencia emocional detrás de Ecos.
“Cuando llega uno de de esos momentos únicos e irrepetibles, hoy nuestra reacción automática, suele ser sacar el celular para grabarlo, como si tuviéramos miedo de que el momento se nos escape. Pero la ciencia dice justo lo contrario, cuando sacamos una foto o filmamos, el cerebro hace una especie de acuerdo silencioso con el teléfono. Es como si dijera: ‘listo, ya está guardado ahí, no hace falta que lo guarde yo’. Y entonces recordamos menos”, sostiene.
El antecedente de Iron Maiden
En mayo del año pasado, ante el inicio de su nueva gira, Iron Maiden solicitó a sus seguidores limitar el uso de teléfonos móviles durante las presentaciones. Rod Smallwood, mánager de la legendaria agrupación británica, difundió un mensaje en redes sociales bajo el título "¡Guarden sus celulares y prepárense para correr por sus vidas!", buscando priorizar la conexión directa con el espectáculo.
La banda pidió a los asistentes disfrutar la experiencia musical tal como ocurría en la década de los 80, cuando muchas de esas canciones sonaron en vivo por primera vez. El objetivo principal de esta iniciativa radica en recuperar la mística de los conciertos de heavy metal, invitando al público a vivir el momento sin las distracciones de las pantallas.