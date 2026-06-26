Libres del Sur Tucumán pidió la renuncia de Manuel Adorni: "Tiene que irse ya"

Resumen para apurados
- Dirigentes de Libres del Sur de Tucumán exigieron la renuncia del jefe de Gabinete Manuel Adorni por denuncias de enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica en Argentina.
- El concejal Gómez y el legislador Gómez Rossi cuestionaron a Javier Milei por sostener a Adorni, señalando que contradice su promesa de campaña de combatir la corrupción estatal.
- La oposición advierte que sostener al funcionario debilita la confianza pública y exige que actúe la Justicia sin interferencias para evitar consolidar un sistema de impunidad.
Los referentes de Libres del Sur en Tucumán, el concejal Gastón Gómez y el legislador Ernesto Gómez Rossi, reclamaron la renuncia inmediata de Manuel Adorni como jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y cuestionaron al presidente Javier Milei por sostener al funcionario en el cargo.
A través de un comunicado conjunto, los dirigentes sostuvieron que "la gravedad del caso por enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa y falsedad ideológica que pesan sobre él comprometen la credibilidad en las instituciones".
Además, señalaron que "Milei llegó al gobierno prometiendo combatir la corrupción y terminar con la casta y hoy sostiene en uno de los cargos más importantes del país a un funcionario que es una vergüenza nacional. Milei hoy es cómplice porque defiende a funcionarios corruptos".
En el documento, Libres del Sur afirmó que "la ciudadanía merece y exige conductas claras de sus representantes" y advirtió que mantener a Adorni en la Jefatura de Gabinete "no fortalece al Gobierno: debilita la confianza pública y profundiza la percepción de defraudación frente a la impunidad para el círculo del poder".
Por ese motivo, los dirigentes exigieron "la renuncia inmediata de Manuel Adorni" y reclamaron que el presidente Javier Milei "actúe con la severidad que promete contra cualquier hecho de corrupción, sin excepciones ni favoritismos".
También sostuvieron que "la Argentina necesita transparencia, instituciones fuertes y funcionarios que rindan cuentas" y consideraron que "la impunidad no puede ser la respuesta que Milei les dé a los argentinos frente a la gravedad de los hechos que involucran a Adorni".
En ese marco, el concejal Gastón Gómez manifestó que "la sociedad argentina votó a Milei cansada de la corrupción y de los privilegios de la política. No puede haber una doble vara. Frente a la magnitud del caso y las denuncias, corresponde que este jefe de Gabinete dé un paso al costado para permitir que la Justicia actúe sin interferencias. Lo contrario es consolidar un sistema de impunidad exactamente igual al que el Gobierno decía venir a combatir".
Por su parte, el legislador provincial Ernesto Gómez Rossi afirmó que "a estas alturas el problema ya no es solo el jefe de Gabinete. El tema ahora es la decisión política de Milei de sostenerlo en el cargo. Cuando un gobierno protege a funcionarios corruptos, deja de ser parte de la solución y se convierte en parte del problema. Desde Libres del Sur consideramos inadmisible que un funcionario así continúe administrando resortes fundamentales del Estado nacional. Adorni tiene que irse ya".