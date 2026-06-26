Libres del Sur Tucumán pidió la renuncia de Manuel Adorni: "Tiene que irse ya"

Por su parte, el legislador provincial Ernesto Gómez Rossi afirmó que "a estas alturas el problema ya no es solo el jefe de Gabinete. El tema ahora es la decisión política de Milei de sostenerlo en el cargo. Cuando un gobierno protege a funcionarios corruptos, deja de ser parte de la solución y se convierte en parte del problema. Desde Libres del Sur consideramos inadmisible que un funcionario así continúe administrando resortes fundamentales del Estado nacional. Adorni tiene que irse ya".