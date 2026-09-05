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Dormir más de 11 horas por las noches y despertarse con cansancio: ¿qué significa?

La somnolencia debe ser tratada, sobre todo, para tener certezas qué alteraciones del sueño se padecen.

COMÚN. Los bostezos son una marca de la somnolencia.
COMÚN. Los bostezos son una marca de la somnolencia.
Hace 1 Hs

La somnolencia excesiva diurna es esa sensación de sueño pesado o letargo durante el día que interfiere con las actividades normales. La Mayo Clinic detalla que quienes lo padecen, suelen dormir más de 11 horas por noche y aun así presentan dificultades para despertarse, confusión al levantarse y una marcada incapacidad para mantenerse despiertos a lo largo del día. Esta condición puede desarrollarse de manera gradual y requerir la exclusión de otras causas comunes de alteraciones del sueño para su diagnóstico.

Si a pesar de dormir las horas suficientes -y más- continúa el estado de somnolencia extrema, es fundamental consultar a un especialista. Podría sufrir de apnea del sueño, narcolepsia u otros trastornos que requieren tratamiento médico específico. De acuerdo con Healthline (web de divulgación médica), no solo implica reposar más de lo habitual y necesitar frecuentes siestas, sino también la sensación de que estas pausas no aportan una recuperación real. 

Las personas afectadas pueden experimentar confusión, distracción o una constante necesidad de cerrar los ojos, síntomas que pueden confundirse fácilmente con la fatiga, aunque en este caso la raíz está en la somnolencia y no solo en la falta de energía.

Lo que se puede hacer antes de la consulta

Ignorar la somnolencia crónica puede tener consecuencias graves en dos aspectos: la salud y la seguridad. En el segundo aspecto, el estado reduce los reflejos tanto o más que el consumo de alcohol, aumentando drásticamente la probabilidad de choques o errores graves en el trabajo.

La falta de un sueño reparador a largo plazo está vinculada con un mayor riesgo de hipertensión, enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y obesidad. Las alteraciones del estado de ánimo son comunes también ya que fomenta la irritabilidad, la ansiedad y aumenta significativamente el riesgo de desarrollar depresión.

Para reducir el impacto es bueno mantener un horario fijo al dormir para que el reloj biológico esté regulado. En cuanto a lo logístico, la habitación debe tener una temperatura de alrededor de 18°. 

Hay que evitar estimulantes, como la cafeína, nicotina y el alcohol por la tarde y noche. Aunque el alcohol da sueño inicial, destruye la calidad del descanso profundo, lo mismo sucede con las cenas abundantes. Al despertar es bueno exponerse a la luz del sol porque le indicará al cerebro que ya es hora de estar alerta. 

Enfrentar la somnolencia requiere entenderla, pero existen estrategias inmediatas y de largo plazo para combatirla antes de que entre en acción un profesional.

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