Dormir más de 11 horas por las noches y despertarse con cansancio: ¿qué significa?

La somnolencia excesiva diurna es esa sensación de sueño pesado o letargo durante el día que interfiere con las actividades normales. La Mayo Clinic detalla que quienes lo padecen, suelen dormir más de 11 horas por noche y aun así presentan dificultades para despertarse, confusión al levantarse y una marcada incapacidad para mantenerse despiertos a lo largo del día. Esta condición puede desarrollarse de manera gradual y requerir la exclusión de otras causas comunes de alteraciones del sueño para su diagnóstico.