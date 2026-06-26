Cuál es el mejor momento del día para caminar y reducir la presión arterial

Resumen para apurados
- Cardiólogos recomiendan caminar diariamente en cualquier horario para reducir la presión arterial global y prevenir riesgos cardíacos, priorizando la constancia sobre el reloj.
- La caminata genera hipotensión pos-ejercicio al dilatar arterias mediante óxido nítrico. Aunque la tarde tiene leves ventajas, se desaconseja la noche si altera el sueño.
- La adopción de la caminata regular promete disminuir la hipertensión a largo plazo, consolidando este hábito accesible como un pilar clave para la prevención cardiovascular.
El caminar es una de las herramientas más sencillas, accesibles y efectivas para cuidar el corazón. En un mundo donde la hipertensión afecta a una gran parte de la población adulta y se convirtió en un factor de riesgo clave para infartos y accidentes cerebrovasculares, encontrar formas naturales de controlarla es fundamental. Sin embargo, hay una duda que puede surgir entre quienes buscan incorporar este hábito: ¿existe un horario ideal a lo largo del día para salir a caminar y potenciar sus beneficios?
Un artículo publicado originalmente en el medio especializado Verywell Health abordó esta cuestión consultando a especialistas, concluyendo en que el cuerpo experimenta variaciones de presión naturales, por lo que es fundamental realizar la actividad cuando los niveles de tensión tienden a ser altos. Quienes sufren picos muy marcados corren más riesgos de salud, y ahí es donde el ejercicio diario juega un rol clave.
El efecto ventana tras la caminata
Los beneficios de una caminata sobre la presión pueden durar varias horas después de haber terminado la actividad, un fenómeno que los médicos conocen como hipotensión pos-ejercicio. "Los efectos reductores de la presión arterial de una sola caminata pueden durar horas después", explicó la doctora Tiffany S. Di Pietro, cardióloga y fundadora de Di Pietro Health. Esto significa que el momento del día en que elegís moverte determinará cuándo se activará esa ventana de protección para tus arterias.
Aunque algunos estudios sugieren que realizar actividad aeróbica por la tarde o la noche puede ofrecer una reducción ligeramente mayor de la presión sistólica en comparación con la mañana, la evidencia científica todavía es mixta. Al respecto, Di Pietro aclaró que "los resultados pueden variar de persona a persona" y que cualquier diferencia basada estrictamente en el horario suele ser menor y no aplica de forma universal para todo el mundo.
El verdadero secreto es la constancia
Por otro lado, se debe tener en cuenta el impacto del ejercicio en el descanso. El doctor Jason V. Tso, cardiólogo del Programa de Cardiología Deportiva de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, advirtió que el ejercicio intenso cerca de la hora de dormir podría afectar la calidad del sueño de algunas personas. "Por lo tanto, para quienes consideran que es difícil dormir después de una caminata rápida, está bien hacer ejercicio a cualquier hora del día", señaló el especialista.
En última instancia, los cardiólogos coinciden en que el mejor momento para salir a caminar es, simplemente, cuando puedas hacerte el tiempo para hacerlo. "Caminar con regularidad a lo largo de semanas y meses es lo que realmente reduce el promedio de la presión arterial", enfatizó Di Pietro. Más allá del reloj, lo que impacta positivamente a nivel celular es la constancia y el ritmo: una caminata a paso ligero estimula la producción de óxido nítrico, lo que ayuda a dilatar las arterias y flexibilizar los vasos sanguíneos.