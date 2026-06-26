Cuál es el mejor momento del día para caminar y reducir la presión arterial

El caminar es una de las herramientas más sencillas, accesibles y efectivas para cuidar el corazón. En un mundo donde la hipertensión afecta a una gran parte de la población adulta y se convirtió en un factor de riesgo clave para infartos y accidentes cerebrovasculares, encontrar formas naturales de controlarla es fundamental. Sin embargo, hay una duda que puede surgir entre quienes buscan incorporar este hábito: ¿existe un horario ideal a lo largo del día para salir a caminar y potenciar sus beneficios?