Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo entregó hoy en la Casa de Gobierno las certificaciones de 'Marca Tucumán' para fortalecer la alianza público-privada de la provincia.
- Esta política de identidad territorial cumple 17 años y ya cuenta con más de 600 licenciatarios, impulsando sectores clave como la industria, el comercio y el turismo.
- La iniciativa busca consolidar el empleo genuino y posicionar la producción local en mercados globales, reafirmando el valor de las exportaciones a más de 150 países.
En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó una nueva entrega de certificaciones de "Marca Tucumán", una política de identidad territorial que cumple 17 años desde su creación.
“Esto reafirma el trabajo articulado entre el sector privado y el sector público. En estos momentos que vive la Argentina, la 'Marca Tucumán' le da más valor al trabajo conjunto”, expresó.
El mandatario sostuvo que "es lo que nos identifica en la provincia, en el país y en el mundo". "Tucumán exporta a más de 150 países y eso demuestra el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de quienes producen en la provincia”, señaló.
En esa línea, remarcó el rol de los distintos sectores que integran la matriz productiva tucumana, desde la industria y el comercio hasta la cultura, la tecnología, el turismo y los servicios. "Lo más importante es que todos estamos poniendo un granito de arena para que Tucumán siga creciendo", afirmó.
Jaldo también subrayó: "Le dimos continuidad y profundizamos el trabajo con las economías regionales. Muchas veces la Provincia es puente para resolver problemas con la Nación, porque creemos en el diálogo y en el trabajo conjunto”.
Asimismo, destacó: "Tenemos que consolidar las fuentes de trabajo y generar empleo genuino. El empleo lo crea el sector privado y el Estado debe acompañar ese proceso".
El acto reunió a empresas, instituciones, emprendedores y representantes de distintos sectores productivos de la provincia.
El vicepresidente del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP), Juan Casañas, destacó el trabajo del organismo en la consolidación de la marca territorial y el compromiso de las empresas tucumanas.
Señaló que más de 600 licenciatarios integran actualmente "Marca Tucumán", de los cuales un 50% corresponde a recertificaciones, lo que demuestra la continuidad del compromiso con la calidad y la mejora permanente.
“Marca Tucumán es el signo identitario de la provincia, que permite identificar la calidad, innovación y mejora continua de los productos y servicios tucumanos”, explicó.
Por su parte, la representante del directorio del IDEP, Florencia Andriani, destacó que la marca refleja la diversidad productiva de la provincia.
"'Marca Tucumán' representa toda la potencia de la provincia en cultura, industria, comercio, turismo y servicios”, afirmó. Remarcó que la distinción implica “renovar el compromiso de construir una provincia más inclusiva y productiva”.
Historias y testimonios
Durante el acto, distintos referentes de sectores productivos y culturales destacaron el valor de la certificación. El actor tucumano Sergio Prina expresó que la distinción "reconoce las actividades diversas que ponen a Tucumán en el foco nacional".
El productor de la apícola "San José", Álvaro Aráoz, destacó que la marca “es un sello que representa calidad y permite posicionar los productos tucumanos en otros mercados”.
La empresaria gastronómica de la Peña "El Cardon", Liliana Campero, subrayó el valor cultural de la marca y afirmó que representa "la historia y la identidad de la gastronomía tucumana".