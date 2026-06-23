Política

Jaldo se reunió con Nación para analizar las demandas de las provincias del Norte Grande

Del encuentro del que también participaron los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Salta, Gustavo Sáenz.

EN BUENO AIRES. Osvaldo Jaldo y otros gobernadores se reunieron con Caputo y Santilli.
EN BUENO AIRES. Osvaldo Jaldo y otros gobernadores se reunieron con Caputo y Santilli.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este martes, los gobernadores Jaldo, Jalil y Sáenz se reunieron en Buenos Aires con los ministros Caputo y Santilli para analizar las demandas financieras del Norte Grande.
  • El encuentro abordó las finanzas provinciales y obras públicas en ejecución, donde los mandatarios gestionaron fondos coparticipables y prioritarios para sus distritos.
  • Esta reunión refuerza el diálogo institucional entre la Nación y las provincias, buscando garantizar el financiamiento y el desarrollo a largo plazo del Norte Grande.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo este martes una reunión en el Ministerio de Economía de la Nación con el titular de la cartera, Luis Caputo, y el ministro del Interior, Diego Santilli, en la que analizaron las necesidades financieras y de infraestructura de las provincias.

“Fue una reunión de trabajo en la que abordamos temas vinculados a las finanzas de la provincia y al estado de las obras públicas que Tucumán tiene en ejecución”, afirmó Jaldo al salir del encuentro del que también participaron los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Salta, Gustavo Sáenz.

Qué dijo Jaldo sobre las posibles visitas de Milei y de Villarruel a Tucumán por el 9 de Julio

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La participación de Santilli y Caputo otorgó un carácter relevante al encuentro. El ministro del Interior tiene a su cargo la relación institucional con las provincias y la articulación de acuerdos políticos, mientras que el titular del Palacio de Hacienda administra los recursos nacionales y define las transferencias financieras solicitadas por las jurisdicciones.

Los mandatarios provinciales llegaron con una agenda concreta orientada a gestionar fondos para infraestructura, reclamar por recursos coparticipables y analizar mecanismos que permitan sostener proyectos de inversión pública considerados prioritarios para sus distritos.

Osvaldo Jaldo se ubicó entre los tres gobernadores con mejor imagen del país

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El encuentro se inscribió en la continuidad del diálogo institucional entre Nación y las provincias, con el objetivo de abordar necesidades de financiamiento y coordinar acciones que contribuyan al desarrollo de la región del Norte Grande.

Temas TucumánBuenos AiresOsvaldo JaldoDiego SantilliGustavo SaenzLuis CaputoRaúl Jalil (Catamarca)
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