Jaldo se reunió con Nación para analizar las demandas de las provincias del Norte Grande

Resumen para apurados
- Este martes, los gobernadores Jaldo, Jalil y Sáenz se reunieron en Buenos Aires con los ministros Caputo y Santilli para analizar las demandas financieras del Norte Grande.
- El encuentro abordó las finanzas provinciales y obras públicas en ejecución, donde los mandatarios gestionaron fondos coparticipables y prioritarios para sus distritos.
- Esta reunión refuerza el diálogo institucional entre la Nación y las provincias, buscando garantizar el financiamiento y el desarrollo a largo plazo del Norte Grande.
El gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo este martes una reunión en el Ministerio de Economía de la Nación con el titular de la cartera, Luis Caputo, y el ministro del Interior, Diego Santilli, en la que analizaron las necesidades financieras y de infraestructura de las provincias.
“Fue una reunión de trabajo en la que abordamos temas vinculados a las finanzas de la provincia y al estado de las obras públicas que Tucumán tiene en ejecución”, afirmó Jaldo al salir del encuentro del que también participaron los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Salta, Gustavo Sáenz.
La participación de Santilli y Caputo otorgó un carácter relevante al encuentro. El ministro del Interior tiene a su cargo la relación institucional con las provincias y la articulación de acuerdos políticos, mientras que el titular del Palacio de Hacienda administra los recursos nacionales y define las transferencias financieras solicitadas por las jurisdicciones.
Los mandatarios provinciales llegaron con una agenda concreta orientada a gestionar fondos para infraestructura, reclamar por recursos coparticipables y analizar mecanismos que permitan sostener proyectos de inversión pública considerados prioritarios para sus distritos.
El encuentro se inscribió en la continuidad del diálogo institucional entre Nación y las provincias, con el objetivo de abordar necesidades de financiamiento y coordinar acciones que contribuyan al desarrollo de la región del Norte Grande.