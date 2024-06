¿Puede la soja aumentar el riesgo de contraer cáncer de mama?

La perspectiva de los expertos

La Mayo Clinic, aclara que consumir productos de soja con moderación puede ser beneficioso y no aumenta el riesgo de cáncer de mama. "He intentado por años desmentir el mito sobre la soja y el cáncer de mama. Y parece que el mensaje aún no llega porque, casi todos los días, cada paciente que recibo se preocupa por el consumo de los productos de soja", afirma la doctora Mussallem.