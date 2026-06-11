El show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tucumán no se suspende

El productor remarcó que la llegada del espectáculo a Tucumán fue el resultado de una gestión que llevó meses y que tuvo participación de distintas áreas del Estado. “Podemos decir que estamos muy contentos porque fue un trabajo muy fuerte el que hicimos para lograrlo, que duró unos seis o siete meses”, afirmó y contó, la fecha tenía posibilidades de concretarse en Salta, pero finalmente se logró que Tucumán fuera sede. “La fecha del show estaba lista para hacerse en Salta, pero hicimos un buen trabajo junto al municipio de la Capital y el gobierno de la Provincia para que se realice acá. Ellos entendieron la importancia de este evento para Tucumán y se logró”, señaló.