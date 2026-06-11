El show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tucumán no se suspende

La muerte de Indio Solari abrió una duda inmediata entre los fanáticos tucumanos: qué pasará con el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, previsto para la segunda mitad del año en la provincia. El espectáculo no se suspende y se realizará el 10 de octubre, según confirmó a LA GACETA Julio Rasuk, productor musical a cargo del evento. Tras conocerse la noticia de su muerte, las consultas se multiplicaron y el equipo de producción eligió mantener silencio hasta tener certezas.
La confirmación
“Después de la noticia de la muerte del Indio, me llamaron para hacerme consultas sobre este tema. Decidimos hacer el duelo y esperar alguna novedad del entorno. No íbamos a preguntar ni íbamos a decir nada, solo respetar el momento”, explicó Rasuk.
El productor remarcó que la llegada del espectáculo a Tucumán fue el resultado de una gestión que llevó meses y que tuvo participación de distintas áreas del Estado. “Podemos decir que estamos muy contentos porque fue un trabajo muy fuerte el que hicimos para lograrlo, que duró unos seis o siete meses”, afirmó y contó, la fecha tenía posibilidades de concretarse en Salta, pero finalmente se logró que Tucumán fuera sede. “La fecha del show estaba lista para hacerse en Salta, pero hicimos un buen trabajo junto al municipio de la Capital y el gobierno de la Provincia para que se realice acá. Ellos entendieron la importancia de este evento para Tucumán y se logró”, señaló.
Rasuk recordó que, luego de esas gestiones, aún faltaba una definición clave. “Cuando ya hicimos todo, me dijeron: ‘Ahora la última palabra la tiene Carlos (Solari) y ahí sabremos’. Después llegó el momento en el que nos reunimos con la productora y nos dieron esta gran noticia de que por primera vez un proyecto del Indio iba a llegar a Tucumán”, relató.
“Se esperaba con muchas ansias que Tucumán sea una de las sedes también que pueda sentir esta locura. Podemos decir que el 10 de octubre va a ser una fecha muy importante para la provincia”, sostuvo y aunque evitó precisar la cantidad de entradas vendidas, aseguró que la demanda creció en los últimos días. “La venta de entradas fue fuerte estos días, pero no puedo dar cantidades todavía”, indicó. El impacto ya se percibe en el sector turístico. “En Tucumán, se podría decir que hay un 80% de la hotelería ocupada”, aseguró Rasuk.