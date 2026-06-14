Qué dejó encendido el Indio Solari antes de morir: la señal que conmovió a su familia

Resumen para apurados
- Tras la muerte del Indio Solari por un ACV en Parque Leloir, su familia reveló un emotivo mensaje final al hallar los equipos de su estudio encendidos.
- El artista, que padecía Parkinson, sufrió un ACV en su piscina. Tras el velatorio, su familia halló su amplificador y equipos de sonido encendidos en su estudio.
- El hecho reafirma el legado del exlíder de Los Redonditos de Ricota, transformando el hallazgo en un mandato para que su obra siga sonando en la historia del rock nacional.
La muerte del Indio Solari sigue generando una profunda conmoción entre sus seguidores. Tras el multitudinario velatorio realizado en Avellaneda, la familia del histórico referente del rock argentino compartió un emotivo comunicado en el que agradeció el acompañamiento de los fanáticos y reveló un detalle desconocido sobre sus últimas horas.
Según explicaron en las redes sociales oficiales del artista, encontraron una señal que interpretaron como un mensaje dirigido a quienes continúan acompañando su obra. “Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse”, expresaron al recordar cómo encontraron el estudio donde el músico pasaba gran parte de su tiempo componiendo y escuchando canciones.
El gesto que emocionó a la familia del Indio Solari
En el comunicado, sus seres queridos contaron que el artista dejó encendidos algunos de los equipos que utilizaba habitualmente para trabajar en su música.
“Por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba”, detallaron sobre el estado en que encontraron la sala de su casa de Parque Leloir.
Para la familia, ese gesto tuvo un significado especial y fue interpretado como una especie de última voluntad. “Nos sugirió así que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no para nunca más”, expresaron en un mensaje que rápidamente se viralizó entre los seguidores del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Qué reveló la autopsia sobre la muerte del Indio Solari
Mientras el país continúa despidiendo a una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional, también se conocieron los resultados preliminares de la autopsia. El informe difundido por la Fiscalía de Morón determinó que el músico falleció a causa de un accidente cerebrovascular hemorrágico.
“Se había introducido en la pileta interior climatizada de su domicilio y a raíz de haber sufrido mientras allí se encontraba un ACV hemorrágico falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento”, indicó el documento oficial.
El Indio Solari convivía desde hacía años con el Parkinson, enfermedad que había hecho pública una década atrás. Según trascendió, solía utilizar la piscina climatizada de su vivienda para aliviar los dolores asociados a esa condición.
Tras el episodio, su esposa Virginia y una de las personas que lo asistían solicitaron ayuda médica de inmediato. A pesar de las maniobras de reanimación realizadas por el personal de emergencias, no fue posible revertir la situación.
Con su partida, el rock argentino perdió a uno de sus artistas más influyentes, pero, tal como pidió su familia, su música continúa sonando en la memoria de millones de seguidores.