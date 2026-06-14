Qué dejó encendido el Indio Solari antes de morir: la señal que conmovió a su familia

Para la familia, ese gesto tuvo un significado especial y fue interpretado como una especie de última voluntad. “Nos sugirió así que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no para nunca más”, expresaron en un mensaje que rápidamente se viralizó entre los seguidores del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.