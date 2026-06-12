A una semana de la muerte del Indio Solari, su esposa dejó un emotivo mensaje: "A la rebeldía no se renuncia"

Resumen para apurados
- Virginia Mones Ruiz, esposa del fallecido Indio Solari, publicó un emotivo mensaje en redes sociales en Argentina para agradecer el masivo apoyo tras la muerte del músico.
- Solari murió el 5 de junio a los 77 años por un ACV. Tras la noticia, casi un millón de fanáticos se movilizaron en una despedida histórica que incluyó un velatorio masivo.
- El cierre de su mensaje, llamando a 'no renunciar a la rebeldía', busca mantener vivo el legado social y cultural del líder de Patricio Rey entre sus seguidores.
A una semana de la muerte de Carlos "Indio" Solari, su esposa, Virginia Mones Ruiz, conocida por todos como Viru, rompió el silencio con un mensaje cargado de emoción y agradecimiento. Lo hizo a través de las redes sociales oficiales del músico, que volvieron a tener actividad siete días después de la noticia que conmocionó al mundo del rock argentino.
El viernes 5 de junio, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió a los 77 años en su casa de Parque Leloir. Fue hallado por la cuidadora cerca de las 8 de la mañana en la pileta climatizada donde solía relajarse. La noche anterior había compartido una cena con su familia y un colaborador. Los estudios de autopsia determinaron que sufrió un ACV hemorrágico que le provocó la muerte de manera inmediata.
En el video difundido en las redes, Viru aparece sentada en un sillón y habla en primera persona. Fue la primera vez que se expresó públicamente desde el fallecimiento del artista con quien compartió 45 años de vida.
Serena y conmovida, comenzó con una frase que marcó el tono de todo el mensaje: "Gente querida, Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a la que queremos agradecer".
Desde allí inició un recorrido por los nombres de quienes estuvieron presentes durante los momentos más difíciles. Los primeros en ser mencionados fueron quienes acompañaron a la familia apenas se conoció la noticia. "Martín, Martita Garín, Gastón Dau y Patricia, que nos acompañaron el primer espantoso momento", expresó.
Luego recordó a los amigos más cercanos del músico. "JJ y Marcelo, sus grandes amigos, que estuvieron y están siempre", destacó.
También agradeció a los abogados que acompañaron a la familia durante esos días. "Nuestros abogados, Gustavo Triemstra y Federico González Guione, que nos respaldaron todo el tiempo", señaló.
Un reconocimiento especial estuvo dirigido a quienes tuvieron a su cargo la organización de la despedida pública. "Máximo, Facu, Joaco, Wado, a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar", afirmó.
Entre los agradecimientos también incluyó al gobernador bonaerense. "A nuestro gobernador Axel, que aportó con todo su personal", dijo en referencia a Axel Kicillof.
La lista continuó con familiares y compañeros de ruta del artista. "A la familia Solari, a la familia Monas Ruíz, un gran soporte en estos momentos", sostuvo. Y agregó: "A su querida y amada banda, a nuestro querido KBK, siempre presentes".
Viru también tuvo palabras para quienes colaboraron con la logística durante los días de la despedida. "A los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús. ¿Qué decirles? Ustedes saben", expresó.
Asimismo, agradeció a los vecinos de la zona que convivieron con la multitud que se acercó a despedir al músico. "A nuestros queridos vecinos del bar, que soportaron todo el despliegue de esos días complicándoles la vida", señaló.
El tramo final del mensaje estuvo dedicado a los fanáticos. "Y bueno, a ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable", manifestó.
Sin embargo, el video no terminó con palabras de agradecimiento. Viru eligió cerrar con una convocatoria inspirada en el espíritu que caracterizó al Indio durante toda su trayectoria.
"Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos", expresó.
Una despedida multitudinaria
El mensaje llegó después de una despedida que tuvo dimensiones extraordinarias. Desde que comenzó a circular la noticia de la muerte del músico, cerca de un millón de personas se movilizaron para rendirle homenaje.
Las primeras muestras de afecto se concentraron frente a su casa de Parque Leloir. Luego se trasladaron al Obelisco y a Plaza de Mayo. Finalmente, miles de fanáticos participaron del velatorio masivo realizado en el Polideportivo Municipal José María Gatica, en Villa Domínico, Avellaneda, donde la fila para ingresar alcanzó los nueve kilómetros de extensión.
Durante aquella jornada, Viru ya había dado una muestra de la entereza que volvió a exhibir en el video difundido esta semana.
En medio de la despedida, una joven fanática se acercó a las vallas completamente desbordada por la emoción. Viru caminó hacia ella, la tomó del rostro con ambas manos y la consoló.
"Tenés que ser fuerte, quedate todo lo que quieras", le dijo.
Antes de despedirse, le hizo una promesa que conmovió a los presentes: "Yo le doy el beso al Indio de tu parte".
Las imágenes de ese encuentro se viralizaron rápidamente y fueron compartidas miles de veces en las redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de una despedida que reunió a generaciones enteras de seguidores del músico.