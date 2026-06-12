A una semana de la muerte del Indio Solari, su esposa dejó un emotivo mensaje: "A la rebeldía no se renuncia"

El viernes 5 de junio, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió a los 77 años en su casa de Parque Leloir. Fue hallado por la cuidadora cerca de las 8 de la mañana en la pileta climatizada donde solía relajarse. La noche anterior había compartido una cena con su familia y un colaborador. Los estudios de autopsia determinaron que sufrió un ACV hemorrágico que le provocó la muerte de manera inmediata.