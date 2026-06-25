Política

Acevedo bregó por la unidad del PJ: "Mi anhelo es acompañar al gobernador Jaldo"

"El tiempo dirá qué es lo que se va a producir y cómo nos vamos a ir", señaló el vicegobernador respecto a la situación interna del justicialismo.

¿EN FÓRMULA PARA 2027? El vicegobernador Miguel Acevedo, junto al gobernador Osvaldo Jaldo. Foto de Comunicación Pública
¿EN FÓRMULA PARA 2027? El vicegobernador Miguel Acevedo, junto al gobernador Osvaldo Jaldo. Foto de Comunicación Pública
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El vicegobernador Miguel Acevedo respaldó la conducción de Osvaldo Jaldo en el PJ de Tucumán y pidió la unidad partidaria de cara a las elecciones provinciales de 2027.
  • Las declaraciones surgen ante la posible postulación del senador Juan Manzur por fuera del oficialismo y mientras Acevedo ejerce temporalmente el Poder Ejecutivo provincial.
  • Este alineamiento busca consolidar la fórmula Jaldo-Acevedo para la reelección y neutralizar las divisiones internas dentro del peronismo tucumano rumbo a 2027.
Resumen generado con IA

El vicegobernador Miguel Acevedo reafirmó su apoyo a la conducción del gobernador Osvaldo Jaldo en el Partido Justicialista (PJ) de Tucumán. Y expresó su deseo de que el peronismo llegue unido a las elecciones de 2027, en momentos en que un sector interno anticipó la intención de competir por fuera de la estructura oficialista.  

"El gobernador Osvaldo Jaldo y cualquier militante peronista, hoy por hoy, puede estar y pretender tener una candidatura a gobernador. El tiempo dirá qué es lo que se va a producir y cómo nos vamos a ir", señaló el presidente de la Legislatura, en ejercicio del Poder Ejecutivo (PE) por el viaje oficial del mandatario a Buenos Aires.

Esta semana, el ex defensor del Pueblo Fernando Juri Debo afirmó a "Enterate" que el senador Juan Manzur está decidido a postularse para regresar a la Casa de Gobierno.  

Acevedo fue consultado sobre el escenario político que atraviesa el justicialismo, y remarcó la necesidad de consolidar la unidad partidaria. “Mi anhelo personal es que trabajemos todos por una unidad que permita presentar una propuesta y un proyecto que yo creo que es superador. Nosotros creemos en el trabajo, en el desarrollo, en la producción, y hoy se está dando precisamente en el país todo lo contrario, con cierres de fábricas y empresas, con desempleo, y nosotros queremos motorizar y tener un país en crecimiento, una provincia con desarrollo”, indicó.

Finalmente, Acevedo ratificó su acompañamiento al gobernador Jaldo y manifestó su deseo de que continúe al frente del Poder Ejecutivo provincial. “Mi anhelo es acompañar al gobernador Osvaldo Jaldo. Él anunció la fórmula en estos días y yo lo voy a acompañar, lo dije desde hace un tiempo, así que el tiempo dirá cómo vamos, pero ojalá que el gobernador sea reelecto”, aseveró el vicegobernador.

Temas Osvaldo JaldoPartido JusticialistaMiguel Acevedo
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