Acevedo bregó por la unidad del PJ: "Mi anhelo es acompañar al gobernador Jaldo"

Acevedo fue consultado sobre el escenario político que atraviesa el justicialismo, y remarcó la necesidad de consolidar la unidad partidaria. “Mi anhelo personal es que trabajemos todos por una unidad que permita presentar una propuesta y un proyecto que yo creo que es superador. Nosotros creemos en el trabajo, en el desarrollo, en la producción, y hoy se está dando precisamente en el país todo lo contrario, con cierres de fábricas y empresas, con desempleo, y nosotros queremos motorizar y tener un país en crecimiento, una provincia con desarrollo”, indicó.