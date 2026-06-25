Acevedo bregó por la unidad del PJ: "Mi anhelo es acompañar al gobernador Jaldo"

Resumen para apurados
- El vicegobernador Miguel Acevedo respaldó la conducción de Osvaldo Jaldo en el PJ de Tucumán y pidió la unidad partidaria de cara a las elecciones provinciales de 2027.
- Las declaraciones surgen ante la posible postulación del senador Juan Manzur por fuera del oficialismo y mientras Acevedo ejerce temporalmente el Poder Ejecutivo provincial.
- Este alineamiento busca consolidar la fórmula Jaldo-Acevedo para la reelección y neutralizar las divisiones internas dentro del peronismo tucumano rumbo a 2027.
El vicegobernador Miguel Acevedo reafirmó su apoyo a la conducción del gobernador Osvaldo Jaldo en el Partido Justicialista (PJ) de Tucumán. Y expresó su deseo de que el peronismo llegue unido a las elecciones de 2027, en momentos en que un sector interno anticipó la intención de competir por fuera de la estructura oficialista.
"El gobernador Osvaldo Jaldo y cualquier militante peronista, hoy por hoy, puede estar y pretender tener una candidatura a gobernador. El tiempo dirá qué es lo que se va a producir y cómo nos vamos a ir", señaló el presidente de la Legislatura, en ejercicio del Poder Ejecutivo (PE) por el viaje oficial del mandatario a Buenos Aires.
Esta semana, el ex defensor del Pueblo Fernando Juri Debo afirmó a "Enterate" que el senador Juan Manzur está decidido a postularse para regresar a la Casa de Gobierno.
Acevedo fue consultado sobre el escenario político que atraviesa el justicialismo, y remarcó la necesidad de consolidar la unidad partidaria. “Mi anhelo personal es que trabajemos todos por una unidad que permita presentar una propuesta y un proyecto que yo creo que es superador. Nosotros creemos en el trabajo, en el desarrollo, en la producción, y hoy se está dando precisamente en el país todo lo contrario, con cierres de fábricas y empresas, con desempleo, y nosotros queremos motorizar y tener un país en crecimiento, una provincia con desarrollo”, indicó.
Finalmente, Acevedo ratificó su acompañamiento al gobernador Jaldo y manifestó su deseo de que continúe al frente del Poder Ejecutivo provincial. “Mi anhelo es acompañar al gobernador Osvaldo Jaldo. Él anunció la fórmula en estos días y yo lo voy a acompañar, lo dije desde hace un tiempo, así que el tiempo dirá cómo vamos, pero ojalá que el gobernador sea reelecto”, aseveró el vicegobernador.