Cruces por el operativo "Ciudad Seca" en Yerba Buena y la camiseta de un ministro

"Proponen un frente anti-Milei para bloquear a izquierda"

El Partido Obrero realizó su 30° Congreso Nacional el fin de semana con la presencia de delegados de todo el país. Y el referente local de ese espacio, Martin Correa, hizo un balance del encuentro. “El gobierno de Javier Milei ha retrocedido como resultado del fracaso de su política económica. Cuando ya ha pasado más de la mitad de su mandato, la mayor parte de la actividad económica está en recesión. Para el pueblo esto significa más desocupación, más precariedad laboral, menos salario y menos consumo. Por eso crece la bronca popular, aún cuando no tenga un cauce adecuado para su expresión. En este cuadro el PO llama a seguir el ejemplo del pueblo boliviano que enfrenta al derechista Rodrigo Paz con una verdadera rebelión popular", indicó.