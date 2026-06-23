Cruces por el operativo "Ciudad Seca" en Yerba Buena y la camiseta de un ministro

Resumen para apurados
- El de Yerba Buena y funcionarios de Tucumán se cruzaron por el operativo 'Ciudad Seca' de la SAT, evidenciando tempranas tensiones políticas rumbo a las elecciones de 2027.
- El intendente radical Macchiarola tildó de 'figureteada' la obra provincial, mientras que el peronista Ferrazzano defendió la gestión de Jaldo y le achacó falta de planificación.
- Este cruce anticipa el adelantamiento del escenario electoral en Tucumán, donde tanto la oposición como el oficialismo provincial mueven sus fichas técnicas y políticas para 2027.
La SAT, el tuit de Macchiarola y una respuesta peronista con postdata
No finalizó el primer semestre del año y recién termina la primera ronda de partidos del Mundial, pero ya se respira el clima electoral del 2027 en Tucumán. Y Yerba Buena no es la excepción.
Esta semana, el titular de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, supervisó el operativo "Ciudad Seca" en ese municipio, destinado a "optimizar los servicios de agua potable y cloacas". "Con 11 camiones desobstructores y cinco cuadrillas de trabajo, se realizan tareas de limpieza y desobstrucción de redes cloacales y reparaciones de pérdidas de agua en diversas arterias de la ciudad", enfatizó el ex legislador jaldista en sus redes sociales.
Los operativos generaron reacciones del Departamento Ejecutivo municipal (DEM). "Por fin aparece la SAT por Yerba Buena. Esperamos que no sea solo una figureteada de Caponio, como lo hizo en 2024", aseveró el intendente de la "Ciudad Jardín", el radical Pablo Macchiarola. A la vez, el aliado al diputado nacional Mariano Campero (bloque LLA) afirmó que en los últimos 12 meses "desde el Municipio hemos arreglado casi 700 pérdidas de agua potable, más allá de que sea exclusiva responsabilidad de la SAT".
El fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazzano, salió al cruce del jefe municipal. "Macchiarola, ¡hágase cargo! Los vecinos de Yerba Buena sufren las consecuencias de 11 años de ausencia municipal en planificación y resolución de problemas estructurales. El municipio no priorizó ni atendió a tiempo estos temas entre muchos otros. La Provincia, con el gobernador Osvaldo Jaldo, no mira para otro lado: gestiona, articula y ejecuta soluciones concretas en el territorio", afirmó el dirigente peronista, que apunta a competir por la conducción de la "Ciudad Jardín" en 2027. Y agregó una curiosa "postdata" a su posteo. "Agradecemos a la SAT. Y si me desbloquea, le contesto directamente, Pablo", señaló Ferrazzano en X, en alusión al intendente.
Supervisando obras y alentando a la Selección
El ministro de Obras Públicas Marcelo Nazur estuvo el lunes supervisando los trabajos que se ejecutan en la escuela gobernador Miguel Critto, ubicada en el barrio Alejandro Heredia. Actualmente, los equipos técnicos continúan con tareas de reparación de filtraciones en el sector del ala central del edificio, complementando tareas ya completadas (pintura integral, impermeabilización de losas y colocación de rejas de seguridad, entre otras).
Tras recorrer las instalaciones, Nazur fue invitado por las autoridades del establecimiento a ver el partido que Argentina le ganó por 2 a 0 a Austria, por la segunda fecha del Mundial de Fútbol 2026. Así, se vio al funcionario del gobierno de Osvaldo Jaldo distendido, celebrando los goles de Lionel Messi.
En la Casa de Gobierno todavía no tienen definidas las candidaturas, más allá de las intenciones de repetir la fórmula Osvaldo Jaldo-Miguel Acevedo. De todos modos, la danza de nombres está en marcha, y además de los ministros con perfil político (como el bandeño Darío Monteros, el monterizo Regino Amado y el líder de Libres del Sur, Federico Masso), no se descarta que otros funcionarios de perfil técnico puedan salir a la cancha en 2027. ¿Será Nazur uno de ellos? Por lo pronto, el ministro ya "se puso la camiseta" para alentar al equipo de Messi.
"Proponen un frente anti-Milei para bloquear a izquierda"
El Partido Obrero realizó su 30° Congreso Nacional el fin de semana con la presencia de delegados de todo el país. Y el referente local de ese espacio, Martin Correa, hizo un balance del encuentro. “El gobierno de Javier Milei ha retrocedido como resultado del fracaso de su política económica. Cuando ya ha pasado más de la mitad de su mandato, la mayor parte de la actividad económica está en recesión. Para el pueblo esto significa más desocupación, más precariedad laboral, menos salario y menos consumo. Por eso crece la bronca popular, aún cuando no tenga un cauce adecuado para su expresión. En este cuadro el PO llama a seguir el ejemplo del pueblo boliviano que enfrenta al derechista Rodrigo Paz con una verdadera rebelión popular", indicó.
De la reunión participaron dirigentes que están a la cabeza de reclamos, como los que se llevan adelante en FATE, en el Hospital Garrahan y en la Universidad. Entre los asistentes estuvieron la la flamante secretaria general del Suteba de La Matanza, Romina Del Plá, diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad.
"El peronismo, desprestigiado por su colaboración con Milei, quiere recuperar terreno siendo la expresión de los Paolo Rocca y Madanes Quintanilla que quieren una devaluación monetaria y preservar la reforma laboral. Para ocultar su complicidad con el gobierno libertario proponen ahora un frente anti-Milei, con el único propósito de bloquear el crecimiento de la izquierda", dijo Correa.