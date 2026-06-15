Para el FMI, Argentina es una de las excepciones globales: la inflación bajó pese a la guerra en Medio Oriente

La guerra en Medio Oriente generó fuertes tensiones sobre los mercados energéticos y encendió alertas en todo el mundo por su potencial impacto sobre la inflación y el crecimiento económico. Sin embargo, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía global logró absorber hasta ahora buena parte de ese shock y, en ese escenario, Argentina apareció como una de las excepciones más llamativas.