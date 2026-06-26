Milei, en Madrid: agenda económica, sintonía con Vox y distancia total con el Gobierno de Sánchez

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei inició su sexta visita a Madrid, España, para brindar una clase magistral de economía y reunirse con Vox, sin mantener contacto con el gobierno local.
- Junto a ministros clave, Milei se reunió con Santiago Abascal y participará en una cumbre empresarial para atraer inversiones en energía y tecnología hacia la Argentina.
- El viaje consolida su agenda ideológica global antes de sus próximas visitas a la Cumbre del Mercosur en Paraguay, un encuentro con Donald Trump en EE. UU. y un evento en París.
Javier Milei inició su sexta visita a España desde que asumió la presidencia, en una gira de tres días marcada por un perfil ideológico y económico. Como ya es habitual en sus desplazamientos a la península, el mandatario argentino evitó cualquier contacto institucional con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al priorizar en su lugar un encuentro privado con el líder de Vox, Santiago Abascal.
La actividad central de Milei tendrá lugar en la Universidad CEU San Pablo, donde será el orador principal en la apertura de sus cursos de verano. Tras recibir una distinción honorífica, el mandatario ofrecerá una clase magistral sobre sus reformas económicas, siguiendo la estela de figuras como Isabel Díaz Ayuso y Edmundo González Urrutia, quienes protagonizaron el evento el año pasado.
La agenda se completa con una cumbre empresarial organizada por el embajador Wenceslao Bunge, orientada a captar inversiones en sectores estratégicos como energía y tecnología. El Presidente viajó acompañado por la ministra Sandra Pettovello y el canciller Pablo Quirno, quien se sumó a la comitiva tras su paso por la ONU.
Tras su paso por Madrid, la agenda internacional de Milei no dará tregua: el 30 de junio asistirá a la Cumbre del Mercosur en Paraguay y, posteriormente, viajará a EE. UU. para encontrarse con Donald Trump. Finalmente, se espera su presencia en París para la "Argentina Week", donde será distinguido junto al economista Philippe Aghion.