Milei, en Madrid: agenda económica, sintonía con Vox y distancia total con el Gobierno de Sánchez

Javier Milei inició su sexta visita a España desde que asumió la presidencia, en una gira de tres días marcada por un perfil ideológico y económico. Como ya es habitual en sus desplazamientos a la península, el mandatario argentino evitó cualquier contacto institucional con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al priorizar en su lugar un encuentro privado con el líder de Vox, Santiago Abascal.