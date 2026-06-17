El BID aprobó una garantía por U$S550 millones para Argentina tras el respaldo del Banco Mundial

La asistencia del Banco Mundial combina una garantía basada en políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con una cobertura de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). En conjunto, ambas cubrirán el 95% de un préstamo otorgado por bancos privados, con un plazo de seis años y tres años de gracia.