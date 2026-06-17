El BID aprobó una garantía por U$S550 millones para Argentina tras el respaldo del Banco Mundial
El Banco Interamericano de Desarrollo otorgó una garantía por hasta U$S550 millones que permitirá movilizar financiamiento privado por U$S1.200 millones. La asistencia respaldará reformas en seguridad y justicia y se suma al reciente aval del Banco Mundial.
Resumen para apurados
- El BID aprobó este jueves una garantía de U$S550 millones para Argentina con el fin de movilizar financiamiento privado y respaldar reformas en seguridad y justicia.
- La medida se suma al aval de U$S2.000 millones del Banco Mundial. El respaldo financiará el programa PROSEJUS contra el crimen organizado y para fortalecer la justicia.
- Este aval facilita el regreso del país a los mercados internacionales con menores costos. El Gobierno gestiona ahora una asistencia adicional de U$S500 millones ante la CAF.
La Argentina recibió este miércoles un nuevo respaldo de los organismos multilaterales de crédito. El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una garantía de hasta U$S550 millones, una herramienta que permitirá movilizar hasta U$S1.200 millones en financiamiento privado y facilitar el acceso del país a los mercados internacionales de capital.
La decisión llega apenas un día después de que el Banco Mundial aprobara una garantía de financiamiento por U$S2.000 millones, en una señal de apoyo a la estrategia económica impulsada por el Gobierno nacional.
Según informó el BID, se trata de la primera garantía otorgada a la Argentina por el organismo para respaldar reformas en materia de seguridad y justicia, en línea con los objetivos de sostenibilidad fiscal acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Para qué se utilizarán los fondos aprobados por el BID
La garantía respaldará el programa Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (PROSEJUS), una iniciativa del Gobierno destinada a fortalecer la lucha contra el crimen organizado, mejorar las investigaciones criminales y aumentar la capacidad del Estado para recuperar activos provenientes de actividades ilícitas.
Desde el organismo señalaron que el programa apunta a reducir la impunidad de los delitos vinculados con organizaciones criminales mediante el fortalecimiento de las fuerzas federales de seguridad, la inteligencia criminal y el sistema judicial.
El BID destacó además que el costo económico directo del crimen y la violencia en la Argentina representa el 3,9% del Producto Bruto Interno (PBI), un porcentaje superior al promedio de América Latina. En ese contexto, consideró que las reformas previstas contribuirán a mejorar la seguridad, fortalecer las instituciones y favorecer un crecimiento económico sostenible.
Ilan Goldfajn destacó la aprobación de la garantía
El presidente del BID, Ilan Goldfajn, celebró la decisión a través de sus redes sociales y resaltó el impacto que tendrá la operación para el financiamiento del país.
"El Directorio Ejecutivo del BID aprobó hoy una garantía que ayudará a movilizar U$S1.200 millones en financiamiento externo. Esta es la primera garantía otorgada por el BID para Argentina en apoyo a importantes reformas", expresó.
La garantía del BID se suma al aval del Banco Mundial
La aprobación del BID complementa el respaldo anunciado recientemente por el Banco Mundial, que autorizó una garantía por U$S2.000 millones destinada a facilitar el acceso de la Argentina al financiamiento internacional.
La asistencia del Banco Mundial combina una garantía basada en políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con una cobertura de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). En conjunto, ambas cubrirán el 95% de un préstamo otorgado por bancos privados, con un plazo de seis años y tres años de gracia.
De acuerdo con el organismo, el objetivo es mejorar las condiciones de financiamiento del país y facilitar su regreso a los mercados internacionales de crédito con menores costos financieros.
El Gobierno busca más financiamiento internacional
Con el respaldo del BID ya confirmado, el Gobierno continúa gestionando nuevas líneas de financiamiento de organismos multilaterales.
En ese marco, también espera una definición de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, cuyo directorio podría analizar el próximo 22 de julio una asistencia adicional de hasta U$S500 millones.
La estrategia oficial apunta a fortalecer las reservas financieras, ampliar las fuentes de crédito y sostener el programa económico acordado con los organismos internacionales.